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В Дании могут создать команду КХЛ
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Датский хоккейный союз: Копенгаген имеет высокий потенциал для создания команды КХЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
У Копенгагена есть высокий потенциал для создания клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после проведения в городе матчей чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен.
Чемпионат мира проходит в Копенгагене и Хернинге. В Копенгагене матчи турнира принимает "Роял-Арена", которая вмещает 12,5 тыс. зрителей.
"Если бы я был главой КХЛ, то сказал бы, что после чемпионата мира Копенгаген — это очень хорошее место для создания команды КХЛ. Арена расположена в пяти минутах езды от города, отель в двух минутах от арены. В плане логистики Дания очень близка к другим европейским странам. Это очень хороший рынок для КХЛ", — сказал Бах-Нильсен.
"Но нужно быть реалистичными, — продолжил собеседник ТАСС. — В датских клубах на зарплаты игрокам и тренерам тратится около миллиона евро. У нас нет 10 миллионов, чтобы стать конкурентоспособными в лиге".
"Согласен, что стоит задуматься о привлечении спонсоров, но на данный момент их нет. Трудно говорить, когда это случится. Все, что я знаю про КХЛ — это высокий уровень зарплат, он слишком высок для датских клубов, мы пока на другом уровне. Но если отбросить финансовую сторону, то у Копенгагена очень высокий потенциал для попадания в лигу", — заключил глава Датского хоккейного союза.
Сборная Дании заняла пятое место в группе B и не вышла в плей-офф чемпионата мира. Турнир завершится 20 мая.
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