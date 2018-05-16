Россия вышла на Канаду!

А теперь Канада!

Впервые за 14 лет сборная России проиграла шведам. Это не повод вешать голову и бежать топиться в Эресуннский пролив, который омывает Копенгаген. Один положительный момент после поражения нарисовался сразу. Теперь в четвертьфинале наша команда сыграет с Канадой. Этот матч станет грандиозным событием, которое невозможно пропустить. За канадцев на турнире играет лучший бомбардир НХЛ Коннор Макдэвид . Смогут ли остановить его россияне? У Ильи Воробьева есть двое суток, чтобы подумать над этой проблемой. Но на первый взгляд, шансы нашей команды пробиться в полуфинал как минимум не хуже. Именно к такому скорому выводу подтолкнула игра с "Тре Крунур".

Шведы — единственные, кто на чемпионате мира пока не потерпел ни одного поражения. В их составе за исключением двух человек сплошь и рядом игроки из НХЛ — от "чернорабочих" до настоящих звезд. На фоне почти идеальной скандинавской машины сборная России не выглядела старомодным драндулетом.

Наоборот, первая половина матча скорее осталась за нашей командой. За час до начала матча приглашенный в редакцию "СЭ" Владимир Крикунов , который во время работы в сборной не раз обыгрывал "Тре Крунур", объяснял, как победить шведов. Необходимо с первых и до последних минут выдержать приличный темп, не выключать агрессию и постоянно переводить соперника за границы зоны комфорта.

Россияне, как по заказу, действовали именно таким образом. Быстрый гол — это хорошо. Но дело было не только в нем. Шведы нервничали, удалялись в самые неподходящие моменты, ошибались и в целом смотрелись ничем не лучше, чем наша команда. Хороших шансов, чтобы увеличить свое преимущество в счете у сборной России, было штуки три. Забей она еще раз — и тогда можно было бы помечтать о большем. Но выше головы россияне не прыгнули, сыграв в свою силу. Обусловленную в первую очередь качеством состава.

На фоне шведских энхаэловцев было отчетливо заметно, что нашим хоккеистам третьего и четвертого звеньев не хватает мастерства, чтобы регулярно зажимать оппонентов в их зоне и создавать проблемы вратарю Нильссону. Не хочется возвращаться к принципу комплектования сборной России, но снова приходится. Она перегружена форвардами, заточенными на разрушение. Постоянная опасность чужим воротам шла только от ударной тройки. К третьему периоду закончился запал и у них: все-таки Дацюку уже под 40, Гусев недавно вернулся в строй после месячной паузы, а Капризов дебютирует на турнире такого уровне.

Недостаток мастерства всегда можно компенсировать самоотдачей и бурными эмоциями. Попытаться достать из себя чуть больше, чем у тебя есть в обычный день. Утверждать, что в данном отношении сборная России показала себя на все сто процентов, не возьмусь. Пока это еще простительно. В четверг — уже нет.

Если сама Канада не заставит кипеть кровь и генерировать адреналин, то зачем приезжать на чемпионат мира? Хорошо зная добрую половину игроков нашей сборной, уверен, что они выжмут из себя все, что есть. В этом кроется шанс россиян на победу.

Канадцев невозможно обыграть только за счет правильно выбранной тактики (новый тренерский штаб в этом отношении себя проявляет здорово), отличного большинства (его бы не помешало улучшить) и великолепной игры вратаря (вчера Кошечкин был почти идеален, если забыть о первой пропущенной шайбе). Без них не обойтись. Но только в сочетании с характером, желанием и огнем в глазах. Нематериальными факторами. Ровно так, как это было десять лет назад в золотом финале Квебека.

Сможем повторить?