Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Латвия (17 мая, 21:15), прогноз

В четверг, 17 мая, хоккейная сборная Швеции сыграет с Латвией в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года. Матч стартует в 21:15 по московскому времени на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания).

Шведская команда стала единственной, не проигравшей ни разу на групповом этапе. Лишь одна их победа была добыта не в основное время: до овертайма добралась Словакия (4:3).

Прибалты же уступили трижды — Финляндии (1:8), США и Канаде (2:3 и 1:2 соответственно, оба раза в дополнительное время).

Перспективы шведов и латышей в завтрашнем матче спортивные эксперты считают очевидными: первые победят, а вторые проиграют. Оценить же их самостоятельно вы сможете на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие