В четверг, 17 мая, хоккейная сборная Швеции сыграет с Латвией в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года. Матч стартует в 21:15 по московскому времени на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания).
Шведская команда стала единственной, не проигравшей ни разу на групповом этапе. Лишь одна их победа была добыта не в основное время: до овертайма добралась Словакия (4:3).
Прибалты же уступили трижды — Финляндии (1:8), США и Канаде (2:3 и 1:2 соответственно, оба раза в дополнительное время).
Перспективы шведов и латышей в завтрашнем матче спортивные эксперты считают очевидными: первые победят, а вторые проиграют. Оценить же их самостоятельно вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швеция: Филип Густавссон, Андерс Нильссон, Магнус Хелльберг.
Латвия: Кристерс Гудлевскис, Матис Кивлениекс, Элвис Мерзликин.
Защитники
Швеция: Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Хампус Линдхольм, Оливер Экман-Ларссон, Маттиас Экхольм.
Латвия: Увис Балинскис, Гунтис Галвиньш, Кристапс Зиле, Кристиан Рубинс, Эдгарс Сиксна, Кристапс Сотниекс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис.
Нападающие
Швеция: Лиас Андерссон, Виктор Арвидссон, Микаэль Баклунд, Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Адриан Кемпе, Юхан Ларссон, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Рикард Ракелль, Филип Форсберг, Патрик Хернквист, Деннис Эверберг, Маттиас Янмарк.
Латвия: Родриго Аболс, Рудольф Балцерс, Оскар Батня, Теодор Блюгерс, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Никита Евпалов, Микс Индрашис, Мартиньш Карсумс, Рональд Кениньш, Гинтс Мейя, Виталий Павлов, Френкс Разгалс, Микелис Редлихс, Гунарс Скворцов.