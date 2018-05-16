Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Швейцария (17 мая, 21:15), прогноз

17 мая на арене датского Хернинга «Йюске Банк Боксен» в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2018 года сыграют Финляндия и Швейцария. Игра начнется в 21:15 по московскому времени.

Финны пробились в плей-офф с первого места группы В, проиграв два матча — Дании (2:3) и Германии (2:3 в овертайме). Швейцария оказалась в четвертьфинале, заняв четвертую строчку в группе А. Проиграли швейцарцы лишь на один матч меньше, чем выиграли: их переиграли Чехия (4:5 по буллитам), Россия (3:4) и Швеция (3:5).

Эксперты не прогнозируют сенсации, уверившись в победе финнов. Чем же закончится матч на самом деле, вы сможете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.

Защитники

Нападающие