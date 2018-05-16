17 мая на арене датского Хернинга «Йюске Банк Боксен» в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2018 года сыграют Финляндия и Швейцария. Игра начнется в 21:15 по московскому времени.
Финны пробились в плей-офф с первого места группы В, проиграв два матча — Дании (2:3) и Германии (2:3 в овертайме). Швейцария оказалась в четвертьфинале, заняв четвертую строчку в группе А. Проиграли швейцарцы лишь на один матч меньше, чем выиграли: их переиграли Чехия (4:5 по буллитам), Россия (3:4) и Швеция (3:5).
Эксперты не прогнозируют сенсации, уверившись в победе финнов. Чем же закончится матч на самом деле, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Финляндия: Ээро Кильпеляйнен, Харри Сятери, Вилле Хуссо.
Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.
Защитники
Финляндия: Томми Кивисте, Миика Койвисто, Нико Миккола, Маркус Нутиваара, Вилле Покка, Юусо Риикола, Миро Хейсканен, Юлиус Хонка.
Швейцария: Йоэль Дженацци, Рафаэль Диас, Роман Йози, Дин Кукан, Мирко Мюллер, Рамон Унтерзандер, Михаэль Фора, Лукас Фрик.
Нападающие
Финляндия: Марко Анттила, Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Сакари Маннинен, Саку Мяэналанен, Олли Палола, Янне Песонен, Микко Рантанен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела, Теуво Терявяйнен, Ээли Толванен.
Швейцария: Свен Андригетто, Крис Бальтисбергер, Йоэль Вермин, Энцо Корви, Тимо Майер, Симон Мозер, Нино Нидеррайтер, Дамьен Риа, Ноа Род, Кевин Фиала, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Рето Шеппи, Тристан Шервай.