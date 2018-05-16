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Ярославец выплатил долги ради поездки на ЧМ по хоккею
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Ярославец выплатил долги по алиментам ради поездки на ЧМ по хоккею 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters
Житель Ярославской области выплатил долги по алиментам ради того, чтобы посетить чемпионат мира по хоккею в Дании, сообщает "Советский спорт".
"Должника, уклонявшегося от уплаты алиментов в пользу бывшей жены, суд обязал выплачивать ежемесячно 1/4 часть из заработка на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Однако нерадивый отец игнорировал данные требования и всячески скрывался от приставов. Судебный пристав-исполнитель, используя весь комплекс мер, применяемый к должнику, ограничил мужчину в праве выезда за рубеж", — рассказали в УФССП по Ярославской области.
Отмечается, что, узнав о невозможности выезда за границу, должник сразу же погасил задолженность в размере 100 тысяч рублей.
Ранее британо-ирландский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории, Тайсон Фьюри похудел на 50 килограммов ради возвращения на ринг после длительного перерыва.
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