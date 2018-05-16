Ярославец выплатил долги ради поездки на ЧМ по хоккею

Ярославец выплатил долги по алиментам ради поездки на ЧМ по хоккею

Житель Ярославской области выплатил долги по алиментам ради того, чтобы посетить чемпионат мира по хоккею в Дании, сообщает "Советский спорт"

"Должника, уклонявшегося от уплаты алиментов в пользу бывшей жены, суд обязал выплачивать ежемесячно 1/4 часть из заработка на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Однако нерадивый отец игнорировал данные требования и всячески скрывался от приставов. Судебный пристав-исполнитель, используя весь комплекс мер, применяемый к должнику, ограничил мужчину в праве выезда за рубеж", — рассказали в УФССП по Ярославской области.

Отмечается, что, узнав о невозможности выезда за границу, должник сразу же погасил задолженность в размере 100 тысяч рублей.