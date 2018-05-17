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Нападающий «Виннипега» установил новый рекорд НХЛ
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Нападающий «Виннипега» Шайфли установил новый рекорд НХЛ 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Twitter «Виннипега»
Нападающий "Виннипег Джетс" Марк Шайфли установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в третьем матче финальной серии Западной конференции с "Вегас Голден Найтс" (2:4). Об этом сообщает "Советский спорт".
Форвард оформил дубль, а вторая шайба, которая была заброшена на 18-й секунде третьего периода, стала для Шайфли 11-й в выездных матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, что является новым рекордом НХЛ.
Прошлый рекорд, 10 заброшенных шайб в выездных матчах плей-офф принадлежал Джо Маллену из "Калгари Флэймз" в сезоне-1988/89, а также Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинз") в сезоне-2008/09.
Ранее "Вегас Голден Найтс" на своем льду обыграл "Виннипег Джетс" со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). Счет в серии стал 2-1 в пользу подопечных Джирарда Галланта.
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