Тренер сборной Канады назвал Дацюка особенным

Тренер сборной Канады Билл Питерс назвал двух лучших игроков в составе сборной России перед первым матчем плей-офф чемпионата мира 2018 года в Дании. Слова специалиста цитирует ТАСС.
"Я бы выделил в составе россиян Павла Дацюка, он особенный. Вообще, все первое звено отличное.
Обращает на себя внимание парень на правом краю атаки. Не знаю, как правильно произносится его имя (Кирилл Капризов — прим. "Газета.Ru"). Он действительно хороший игрок", — заявил Питерс.
Тренер также отметил, что канадской сборной придется нелегко в матче с Россией.
"У россиян хорошие вратари — у них действительно хорошие показатели по количеству и проценту отраженных бросков.
Российские игроки мало удаляются, поэтому нам придется искать свои возможности в игре в равных составах. Нам придется тяжело и нужно будет показать свою лучшую игру, чтобы выиграть этот матч", — подчеркнул он.
Ранее канадский хоккейный специалист Майк Бэбкок оценил уровень сборной России на чемпионате мира — 2018.