Тренер сборной Канады назвал Дацюка особенным

Тренер сборной Канады по хоккею назвал Дацюка особенным

Тренер сборной Канады Билл Питерс назвал двух лучших игроков в составе сборной России перед первым матчем плей-офф чемпионата мира 2018 года в Дании. Слова специалиста цитирует ТАСС

"Я бы выделил в составе россиян Павла Дацюка, он особенный. Вообще, все первое звено отличное.

Обращает на себя внимание парень на правом краю атаки. Не знаю, как правильно произносится его имя ( Кирилл Капризов — прим. "Газета.Ru" ). Он действительно хороший игрок", — заявил Питерс.

Тренер также отметил, что канадской сборной придется нелегко в матче с Россией.

"У россиян хорошие вратари — у них действительно хорошие показатели по количеству и проценту отраженных бросков.

Российские игроки мало удаляются, поэтому нам придется искать свои возможности в игре в равных составах. Нам придется тяжело и нужно будет показать свою лучшую игру, чтобы выиграть этот матч", — подчеркнул он.