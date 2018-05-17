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Тренер сборной Канады назвал Дацюка особенным
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Тренер сборной Канады по хоккею назвал Дацюка особенным 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тренер сборной Канады Билл Питерс назвал двух лучших игроков в составе сборной России перед первым матчем плей-офф чемпионата мира 2018 года в Дании. Слова специалиста цитирует ТАСС.
"Я бы выделил в составе россиян Павла Дацюка, он особенный. Вообще, все первое звено отличное.
Обращает на себя внимание парень на правом краю атаки. Не знаю, как правильно произносится его имя (Кирилл Капризов — прим. "Газета.Ru"). Он действительно хороший игрок", — заявил Питерс.
Тренер также отметил, что канадской сборной придется нелегко в матче с Россией.
"У россиян хорошие вратари — у них действительно хорошие показатели по количеству и проценту отраженных бросков.
Российские игроки мало удаляются, поэтому нам придется искать свои возможности в игре в равных составах. Нам придется тяжело и нужно будет показать свою лучшую игру, чтобы выиграть этот матч", — подчеркнул он.
Ранее канадский хоккейный специалист Майк Бэбкок оценил уровень сборной России на чемпионате мира — 2018.
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