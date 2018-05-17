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Бучневич переместился в звено к Анисимову
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Хоккеист Бучневич тренируется вместе с Григоренко и Анисимовым перед игрой с канадцами 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной России Павел Бучневич тренируется в звене с Михаилом Григоренко и Артемом Анисимовым перед матчем чемпионата мира с командой Канады. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Бучневич переместился в звено к Анисимову, в то время как выступавший на его позиции Евгений Дадонов тренируется с Александром Барабановым и Ильей Каблуковым. Форвард Сергей Андронов занимается в тройке с Никитой Сошниковым и Ильей Михеевым.
Четвертьфинальный матч между сборными России и Канады начнется в четверг в 17:15 мск.
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