Нападающий сборной России Павел Бучневич тренируется в звене с Михаилом Григоренко и Артемом Анисимовым перед матчем чемпионата мира с командой Канады. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Бучневич переместился в звено к Анисимову, в то время как выступавший на его позиции Евгений Дадонов тренируется с Александром Барабановым и Ильей Каблуковым. Форвард Сергей Андронов занимается в тройке с Никитой Сошниковым и Ильей Михеевым.
Четвертьфинальный матч между сборными России и Канады начнется в четверг в 17:15 мск.