Московское «Динамо» подписало контракт с Афиногеновым

Московское «Динамо» подписало контракт с хоккеистом Афиногеновым

Московский хоккейный клуб "Динамо" подписал контракт с нападающим Максимом Афиногеновым . Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 38-летним нападающим рассчитано на два года.

Афиногенов является воспитанником "Динамо" и выступал за него с 1996 по 1999 год до отъезда в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), где он играл за "Баффало". Во время локаута 2004 года в НХЛ также выступал за "Динамо". В прошедшем сезоне Афиногенов провел 47 матчей за подольский "Витязь", в которых забросил 16 шайб и сделал 20 результативных передач.

Афиногенов является бронзовым призером Олимпийских игр 2002 года и чемпионом мира 2008 года.