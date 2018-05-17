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Московское «Динамо» подписало контракт с Афиногеновым
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Московское «Динамо» подписало контракт с хоккеистом Афиногеновым 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
Московский хоккейный клуб "Динамо" подписал контракт с нападающим Максимом Афиногеновым. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение с 38-летним нападающим рассчитано на два года.
Афиногенов является воспитанником "Динамо" и выступал за него с 1996 по 1999 год до отъезда в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), где он играл за "Баффало". Во время локаута 2004 года в НХЛ также выступал за "Динамо". В прошедшем сезоне Афиногенов провел 47 матчей за подольский "Витязь", в которых забросил 16 шайб и сделал 20 результативных передач.
Афиногенов является бронзовым призером Олимпийских игр 2002 года и чемпионом мира 2008 года.
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