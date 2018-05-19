Канада лишилась нападающего до конца ЧМ по хоккею

Нападающий национальной сборной Канады по хоккею Джейден Шварц не поможет своей команде в оставшихся матчах чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.
Как информирует пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз", за который выступает форвард, игрок получил травму верхней части тела и выбыл до конца турнира. При этом отмечается, что Шварц будет готов к началу тренировочного лагеря НХЛ в сентябре.
На текущем мировом первенстве форвард провел восемь матчей, в которых сделал четыре результативные передачи.
В полуфинале чемпионата мира канадцы встретятся с командой Швейцарии.
Ранее сообщалось, что тренер сборной России не ждал в команде вратарей из НХЛ.