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Канада лишилась нападающего до конца ЧМ по хоккею
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Канада лишилась нападающего до конца чемпионата мира по хоккею 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий национальной сборной Канады по хоккею Джейден Шварц не поможет своей команде в оставшихся матчах чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.
Как информирует пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз", за который выступает форвард, игрок получил травму верхней части тела и выбыл до конца турнира. При этом отмечается, что Шварц будет готов к началу тренировочного лагеря НХЛ в сентябре.
На текущем мировом первенстве форвард провел восемь матчей, в которых сделал четыре результативные передачи.
В полуфинале чемпионата мира канадцы встретятся с командой Швейцарии.
Ранее сообщалось, что тренер сборной России не ждал в команде вратарей из НХЛ.
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