Канада лишилась нападающего до конца ЧМ по хоккею

Канада лишилась нападающего до конца чемпионата мира по хоккею

Нападающий национальной сборной Канады по хоккею Джейден Шварц не поможет своей команде в оставшихся матчах чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС

Как информирует пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз", за который выступает форвард, игрок получил травму верхней части тела и выбыл до конца турнира. При этом отмечается, что Шварц будет готов к началу тренировочного лагеря НХЛ в сентябре.

На текущем мировом первенстве форвард провел восемь матчей, в которых сделал четыре результативные передачи.

В полуфинале чемпионата мира канадцы встретятся с командой Швейцарии.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России не ждал в команде вратарей из НХЛ.