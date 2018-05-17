Юные хоккеисты испугались русской радиации

Участники юношеского ЧМ по хоккею испугались русской радиации

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что участники юношеского чемпионата мира 2018 года боялись радиации, поэтому опасались ехать в Челябинск и Магнитогорск. Слова функционера приводит «Р-Спорт».

«При подготовке к турниру были обсуждения по поводу радиации, участники боялись ехать. Но мы в федерации дали гарантию, что риска нет. И когда люди приехали, все поняли, что все будет хорошо. И получили огромное удовольствие от пребывания в России», — рассказал Фазель.

Юношеский чемпионат мира среди хоккеистов не старше 18 лет прошел с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске. Турнир завершился победой сборной Финляндии. В финале команда обыграла США. Третье место заняли шведы.

Хозяева турнира дошли до четвертьфинала, где уступили американцам. Встреча завершилась поражением россиян со счетом 1:5.

Впервые юношеский чемпионат мира прошел в 1999 году. За это время сборная России трижды завоевывала золотые медали. В последний раз это произошло в 2007-м.