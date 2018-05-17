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Юные хоккеисты испугались русской радиации
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Участники юношеского ЧМ по хоккею испугались русской радиации 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что участники юношеского чемпионата мира 2018 года боялись радиации, поэтому опасались ехать в Челябинск и Магнитогорск. Слова функционера приводит «Р-Спорт».
«При подготовке к турниру были обсуждения по поводу радиации, участники боялись ехать. Но мы в федерации дали гарантию, что риска нет. И когда люди приехали, все поняли, что все будет хорошо. И получили огромное удовольствие от пребывания в России», — рассказал Фазель.
Юношеский чемпионат мира среди хоккеистов не старше 18 лет прошел с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске. Турнир завершился победой сборной Финляндии. В финале команда обыграла США. Третье место заняли шведы.
Хозяева турнира дошли до четвертьфинала, где уступили американцам. Встреча завершилась поражением россиян со счетом 1:5.
Впервые юношеский чемпионат мира прошел в 1999 году. За это время сборная России трижды завоевывала золотые медали. В последний раз это произошло в 2007-м.
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