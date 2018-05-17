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Хоккеисты сборной России уступают канадцам
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Хоккеисты сборной России уступают канадцам 0:1 после первого периода 1/4 финала ЧМ
Р-Спорт
4 часа назад
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РИА Новости
Хоккеисты сборной России проигрывают команде Канады со счетом 0:1 после первого периода четвертьфинального матча чемпионата мира, который проходит в Дании.
Счет на 5-й минуте матча открыл защитник канадцев
Колтон Парайко
.
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