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Хоккеисты сборной России уступают канадцам
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Хоккеисты сборной России уступают канадцам 0:1 после первого периода 1/4 финала ЧМ 

Р-Спорт 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Хоккеисты сборной России проигрывают команде Канады со счетом 0:1 после первого периода четвертьфинального матча чемпионата мира, который проходит в Дании.
Счет на 5-й минуте матча открыл защитник канадцев Колтон Парайко.
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