Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Чехия. 3:2

Сборная США по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира 2018 года, в 1/4 переиграв команду Чехии со счетом 3:2. Игра завершилась на арене в датском Хернинге «Йюске Банк Боксен».

Шайбы в составе Чехии забросили Михал Ржепик с передач Радека Факсы и Радко Гудаса , а также Мартин Нечас с пасов Давида Пастрняка и Филипа Гронека.

Вратарь сборной США Кейт Кинкейд провел на льду 60 минут, а его чешский коллега Павел Францоуз покидал створ в концовке, чтобы создать для партнеров численное большинство.

Судьи удаляли американцев пять раз, а чехов лишь однажды.