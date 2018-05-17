Сборная США по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира 2018 года, в 1/4 переиграв команду Чехии со счетом 3:2. Игра завершилась на арене в датском Хернинге «Йюске Банк Боксен».
В первом периоде игры американцы забили дважды, ничего не пропустив, однако после сирены, известившей об окончании второго, счет был уже равным. Спустя шесть минут после старта последнего отрезка матча игрок сборной США Патрик Кейн с передачи Дерека Райана забросил победную шайбу. Она стала для него уже второй — именно он открыл счет в середине первой трети игры. Тогда ему также ассистировал Дерек Райан. Еще один американский гол забил Кэм Аткинсон с пасов Ника Бонино и Джонни Годро.
Шайбы в составе Чехии забросили Михал Ржепик с передач Радека Факсы и Радко Гудаса, а также Мартин Нечас с пасов Давида Пастрняка и Филипа Гронека.
Вратарь сборной США Кейт Кинкейд провел на льду 60 минут, а его чешский коллега Павел Францоуз покидал створ в концовке, чтобы создать для партнеров численное большинство.
Судьи удаляли американцев пять раз, а чехов лишь однажды.