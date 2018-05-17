Россия вылетела из ЧМ

Хоккейная сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года и вылетела с турнира. Игра на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене только что завершилась со счетом 4:5 в овертайме.
В первом периоде матча лишь однажды забили канадцы, а именно Колтон Парэйко с передач Коннора Макдэвида и Джордана Эберле — в этот момент «кленовые листья» были в большинстве после двухминутного удаления Сергея Андронова.
В середине второй трети игры канадцы увеличили преимущество до двух шайб. Усилия для этого приложили забивший гол Райан Ньюджент-Хопкинс, пасовавшие ему Коннор Макдэвид и Колтон Парэйко, а также вновь удалившийся Сергей Андронов.
Тем не менее еще до конца второго периода россияне сравняли счет. Сделали это Илья Михеев с передач Артема Анисимова и Никиты Зайцева, а также Александр Барабанов, получивший шайбу от Евгения Дадонова.
В середине последней трети матча забил канадец Кайл Туррис с передачи Джейдена Шварца, а полторы минуты спустя отличился Сергей Андронов с пасов Никиты Зайцева и Никиты Сошникова.
На 52-й минуте «качели» вернулись канадцам усилиями забившего Пьер-Люка Дюбуа и пасовавшего Тайсона Джоста, а через две минуты качнулись в сторону россиян при помощи гола Артема Анисимова и передач Михаила Григоренко и Никиты Зайцева.
Победную шайбу за Канаду в овертайме шайбу забросил Райан О'Райлли с третьей за матч результативной передачи Коннора Макдэвида, а также паса Аарона Экблада.
Полный матч в воротах обеих команд провели начинавшие игру голкиперы — россиянин Игорь Шестеркин и канадец Дарси Кемпер.
Удалялись российские игроки трижды, а канадские один раз.