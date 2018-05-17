Ещё
Россия вылетела из ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Канада. 4:5 ОТ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Хоккейная сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года и вылетела с турнира. Игра на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене только что завершилась со счетом 4:5 в овертайме.
В первом периоде матча лишь однажды забили канадцы, а именно Колтон Парэйко с передач Коннора Макдэвида и Джордана Эберле — в этот момент «кленовые листья» были в большинстве после двухминутного удаления Сергея Андронова.
В середине второй трети игры канадцы увеличили преимущество до двух шайб. Усилия для этого приложили забивший гол Райан Ньюджент-Хопкинс, пасовавшие ему Коннор Макдэвид и Колтон Парэйко, а также вновь удалившийся Сергей Андронов.
Тем не менее еще до конца второго периода россияне сравняли счет. Сделали это Илья Михеев с передач Артема Анисимова и Никиты Зайцева, а также Александр Барабанов, получивший шайбу от Евгения Дадонова.
В середине последней трети матча забил канадец Кайл Туррис с передачи Джейдена Шварца, а полторы минуты спустя отличился Сергей Андронов с пасов Никиты Зайцева и Никиты Сошникова.
На 52-й минуте «качели» вернулись канадцам усилиями забившего Пьер-Люка Дюбуа и пасовавшего Тайсона Джоста, а через две минуты качнулись в сторону россиян при помощи гола Артема Анисимова и передач Михаила Григоренко и Никиты Зайцева.
Победную шайбу за Канаду в овертайме шайбу забросил Райан О'Райлли с третьей за матч результативной передачи Коннора Макдэвида, а также паса Аарона Экблада.
Полный матч в воротах обеих команд провели начинавшие игру голкиперы — россиянин Игорь Шестеркин и канадец Дарси Кемпер.
Удалялись российские игроки трижды, а канадские один раз.
Комментарии441
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пока ловили Чикатило, раскрыли тысячи преступлений»17
Бывшая жена Кержакова отреагировала на его развод9
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке46
Россиян обяжут встать на учет в полицию на время ЧМ135
Начинается матч между Россией и Канадой63
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение