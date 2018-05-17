Россия вылетела из ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Канада. 4:5 ОТ

Хоккейная сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года и вылетела с турнира. Игра на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене только что завершилась со счетом 4:5 в овертайме.

В середине второй трети игры канадцы увеличили преимущество до двух шайб. Усилия для этого приложили забивший гол Райан Ньюджент-Хопкинс , пасовавшие ему Коннор Макдэвид и Колтон Парэйко, а также вновь удалившийся Сергей Андронов.

В середине последней трети матча забил канадец Кайл Туррис с передачи Джейдена Шварца, а полторы минуты спустя отличился Сергей Андронов с пасов Никиты Зайцева и Никиты Сошникова

На 52-й минуте «качели» вернулись канадцам усилиями забившего Пьер-Люка Дюбуа и пасовавшего Тайсона Джоста , а через две минуты качнулись в сторону россиян при помощи гола Артема Анисимова и передач Михаила Григоренко и Никиты Зайцева.

Победную шайбу за Канаду в овертайме шайбу забросил Райан О'Райлли с третьей за матч результативной передачи Коннора Макдэвида, а также паса Аарона Экблада

Удалялись российские игроки трижды, а канадские один раз.