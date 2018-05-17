Дацюк готов продолжать выступать за сборную России по хоккею, если позволит здоровье

Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк продолжит выступать за национальную команду, если позволят силы и здоровье. Об этом он сообщил журналистам.

В четверг россияне проиграли канадцам в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 4:5 в овертайме. 39-летний Дацюк провел за сборную России 8 матчей на турнире, в которых набрал 10 очков (2 шайбы и 8 передач).

"Если будет здоровье и будут приглашать, готов продолжать играть за сборную, — сказал нападающий. — Главное, если смогу чем-то помочь, то буду помогать".

Дацюк выступает за сборную России по хоккею с 2001 года. Вместе с национальной командой он один раз выигрывал чемпионат мира в 2012 году, также нападающий стал олимпийским чемпионом в 2018 году в составе команды олимпийских атлетов из России. Форвард является бронзовым призером Олимпийских игр 2002 года, серебряным призером чемпионата мира (2010) и дважды бронзовым медалистом турнира (2005, 2016).