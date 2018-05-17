Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Латвия (17 мая, 21:15)

Швеция и Латвия начали играть друг против друга в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2018 года. Матч проходит на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) и определит соперника США по полуфиналу.

В первой стадии плей-офф шведы оказались, так как выиграли группу А, став при этом единственной командой вне зависимости от групп, не проигравшей ни одной встречи.

В свою очередь, прибалты заняли четвертую строчку в группе В, уступив в трех играх из семи: Финляндии — 1:8, США — 2:3 в овертайме, а Канаде — 1:2 в дополнительное время.

Сумеют ли латыши совершить «чудо», как называют их победу в сегодняшнем матче эксперты, вы можете узнать во время прямой трансляции на « Чемпионате ».

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Защитники

Нападающие