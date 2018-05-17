Швеция и Латвия начали играть друг против друга в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2018 года. Матч проходит на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) и определит соперника США по полуфиналу.
В первой стадии плей-офф шведы оказались, так как выиграли группу А, став при этом единственной командой вне зависимости от групп, не проигравшей ни одной встречи.
В свою очередь, прибалты заняли четвертую строчку в группе В, уступив в трех играх из семи: Финляндии — 1:8, США — 2:3 в овертайме, а Канаде — 1:2 в дополнительное время.
Сумеют ли латыши совершить «чудо», как называют их победу в сегодняшнем матче эксперты, вы можете узнать во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швеция: Филип Густавссон, Магнус Хелльберг, Андерс Нильссон.
Латвия: Кристерс Гудлевскис, Элвис Мерзликин, Матис Кивлениекс.
Защитники
Швеция: Оливер Экман-Ларссон, Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Хампус Линдхольм, Адам Ларссон, Маттиас Экхольм.
Латвия: Эдгарс Сиксна, Оскар Цибульскис, Увис Балинскис, Гунтис Галвиньш, Кристиан Рубинс, Кристапс Сотниекс, Кристапс Зиле, Ральф Фрейбергс.
Нападающие
Швеция: Мика Зибанеджад, Лиас Андерссон, Виктор Арвидссон, Микаэль Баклунд, Деннис Эверберг, Адриан Кемпе, Юхан Ларссон, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Рикард Ракелль, Якоб де ла Роуз, Филип Форсберг, Патрик Хернквист, Маттиас Янмарк.
Латвия: Френкс Разгалс, Никита Евпалов, Родриго Аболс, Рудольф Балцерс, Оскар Батня, Теодор Блюгерс, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Мартиньш Карсумс, Рональд Кениньш, Гинтс Мейя, Виталий Павлов, Микс Индрашис, Микелис Редлихс, Гунарс Скворцов.