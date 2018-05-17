Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Швейцария (17 мая, 21:15)

На чемпионате мира по хоккею 2018 года начался матч Финляндия — Швейцария, победитель которого станет соперником Канады в полуфинале турнира. Игра проходит на арене «Йюске Банк Боксен» в датском городе Хернинге.

Финны вышли в плей-офф, так как выиграли группу В, проиграв при этом дважды — «негостеприимным» датчанам (2:3) и вице-чемпионам Олимпиады в Пхенчхане немцам (2:3 в овертайме).

Швейцария же заняла четвертую строчку в группе А, не выиграв лишь на матч больше. Не справились швейцарцы с чехами (4:5 по буллитам), россиянами (3:4) и шведами (3:5).

Кто и с кем справится сегодня, став соперником Канады по полуфиналу, вы сможете узнать из прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Швейцария: Жилль Зенн, Рето Берра, Леонардо Дженони.

Защитники

Нападающие