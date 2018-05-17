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Финляндия — Швейцария. Онлайн
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Швейцария (17 мая, 21:15) 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На чемпионате мира по хоккею 2018 года начался матч Финляндия — Швейцария, победитель которого станет соперником Канады в полуфинале турнира. Игра проходит на арене «Йюске Банк Боксен» в датском городе Хернинге.
Финны вышли в плей-офф, так как выиграли группу В, проиграв при этом дважды — «негостеприимным» датчанам (2:3) и вице-чемпионам Олимпиады в Пхенчхане немцам (2:3 в овертайме).
Швейцария же заняла четвертую строчку в группе А, не выиграв лишь на матч больше. Не справились швейцарцы с чехами (4:5 по буллитам), россиянами (3:4) и шведами (3:5).
Кто и с кем справится сегодня, став соперником Канады по полуфиналу, вы сможете узнать из прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Финляндия: Харри Сятери, Ээро Кильпеляйнен, Вилле Хуссо.
Швейцария: Жилль Зенн, Рето Берра, Леонардо Дженони.
Защитники
Финляндия: Вилле Покка, Томми Кивисте, Миика Койвисто, Нико Миккола, Миро Хейсканен, Маркус Нутиваара, Юусо Риикола, Юлиус Хонка.
Швейцария: Рамон Унтерзандер, Лукас Фрик, Рафаэль Диас, Роман Йози, Дин Кукан, Мирко Мюллер, Йоэль Дженацци, Михаэль Фора.
Нападающие
Финляндия: Антти Суомела, Марко Анттила, Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Микко Рантанен, Пекка Йормакка, Янне Песонен, Каспери Капанен, Сакари Маннинен, Саку Мяэналанен, Олли Палола, Вели-Матти Савинайнен, Теуво Терявяйнен, Ээли Толванен.
Швейцария: Энцо Корви, Свен Андригетто, Крис Бальтисбергер, Йоэль Вермин, Рето Шеппи, Тимо Майер, Симон Мозер, Дамьен Риа, Ноа Род, Кевин Фиала, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Нино Нидеррайтер, Тристан Шервай.
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