Третьяк не согласен с удалением Капризова в овертайме 

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает спорным удаление нападающего национальной команды Кирилла Капризова в овертайме четвертьфинального матча против Канады, передает "РИА Новости".
"Спорное было удаление в овертайме. Я никого не осуждаю, просто свои мысли говорю. В овертайме не дают такие удаления, какое дали Капризову. А если ты даёшь, то и на Павле Дацюке должны были давать, когда его там держали, стопроцентное было удаление", — заявил Третьяк.
Также президент ФХР сопоставил удаление Капризова с удалением Сергея Калинина в финале Олимпийских игр — 2018.
"Дважды в концовке решающих матчей нас оставляют в меньшинстве, это наводит на мысли. Я не говорю, что судьи плохо работали, они нормально судили, но я констатирую факт. В овертайме сомнительные удаления не дают", — добавил легендарный советский вратарь.