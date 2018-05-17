Ещё
Третьяк не согласен с удалением Капризова в овертайме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Третьяк не согласен с удалением Капризова в овертайме 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает спорным удаление нападающего национальной команды Кирилла Капризова в овертайме четвертьфинального матча против Канады, передает "РИА Новости".
"Спорное было удаление в овертайме. Я никого не осуждаю, просто свои мысли говорю. В овертайме не дают такие удаления, какое дали Капризову. А если ты даёшь, то и на Павле Дацюке должны были давать, когда его там держали, стопроцентное было удаление", — заявил Третьяк.
Также президент ФХР сопоставил удаление Капризова с удалением Сергея Калинина в финале Олимпийских игр — 2018.
"Дважды в концовке решающих матчей нас оставляют в меньшинстве, это наводит на мысли. Я не говорю, что судьи плохо работали, они нормально судили, но я констатирую факт. В овертайме сомнительные удаления не дают", — добавил легендарный советский вратарь.
Газета.Ru: последние новости
Третьяк прокомментировал победу сборной России над Швейцарией Вратаря сборной России по хоккею вывезли на матч на тележке Денисов раскрыл шокирующие подробности конфликта с Черчесовым
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вылетела из ЧМ561
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке46
«Пока ловили Чикатило, раскрыли тысячи преступлений»18
Россиян обяжут встать на учет в полицию на время ЧМ136
Швеция одолела Латвию и сыграет с США
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение