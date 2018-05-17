Швейцария победила Финляндию за 4 минуты

Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Швейцария. 2:3

Сборная Финляндии по хоккею неожиданно уступила Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года и вслед за Россией покидает турнир. Встреча на арене «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания) завершилась со счетом 2:3.

В середине третьего периода, находясь в большинстве, финны, а именно Микко Рантанен, сократили отставание до минимума, однако большего добиться не смогли.

Оба вратаря, Харри Сятери (Финляндия) и Леонардо Дженони (Швейцария), провели полные матчи.

В полуфинале мирового первенства Швейцария сыграет с Канадой, сегодня победившей Россию в овертайме (5:4).