Швейцария победила Финляндию за 4 минуты

Сборная Финляндии по хоккею неожиданно уступила Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года и вслед за Россией покидает турнир. Встреча на арене «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания) завершилась со счетом 2:3.
В первом периоде игры отличился лишь финн — Маркус Нутиваара с передач Микко Рантанена и Миики Койвисто.
Швейцарцы забросили все свои шайбы за единственную треть матча — вторую. Их авторами в течение четырех минут стали Энцо Корви с пасов Кевина Фиала и Нино Нидеррайтера, Йоэль Вермин с передачи Тимо Майера, а также Грегори Хофман с помощью Симона Мозера и Михаэля Фора.
В середине третьего периода, находясь в большинстве, финны, а именно Микко Рантанен, сократили отставание до минимума, однако большего добиться не смогли.
Оба вратаря, Харри Сятери (Финляндия) и Леонардо Дженони (Швейцария), провели полные матчи.
В полуфинале мирового первенства Швейцария сыграет с Канадой, сегодня победившей Россию в овертайме (5:4).