Ещё
Швеция — Латвия. 3:2
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Латвия. 3:2 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Швеция победила Латвию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею 2018 года. Противостояние скандинавов и прибалтов завершилось на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) со счетом 3:2.
В первом периоде команды голов не забили. Во втором обе отличились по разу: Филип Форсберг с передач Адриана Кемпе и Оливера Экман-Ларссона — за шведов, Теодор Блюгерс с паса Рихарда Букартса — за латышей. В заключительной трети матча игроки Швеции забили дважды — Виктор Арвидссон, получивший шайбу от Маттиаса Экхольма, и Оливер Экман-Ларссон с передач Адриана Кемпе и Рикарда Ракелля, — а Рудольф Балцерс с паса Рональда Кениньша забросил шайбу Латвии.
Шведский голкипер Андерс Нильссон провел на льду все 60 игровых минут, а латыш Элвис Мерзликин покинул его за полторы минуты, позволив выйти дополнительному полевому игроку.
Шведы удалялись пять раз, а прибалты всего один. Одним из двух главных судей, принимавшим подобные решения, был россиянин Константин Оленин.
В полуфинале чемпионата мира сборная Швеции сыграет с американцами, ранее переигравшими Чехию со счетом 3:2.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вылетела из ЧМ561
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке46
«Пока ловили Чикатило, раскрыли тысячи преступлений»18
Россиян обяжут встать на учет в полицию на время ЧМ136
Швеция одолела Латвию и сыграет с США
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение