Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Латвия. 3:2

Швеция победила Латвию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею 2018 года. Противостояние скандинавов и прибалтов завершилось на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) со счетом 3:2.

Шведский голкипер Андерс Нильссон провел на льду все 60 игровых минут, а латыш Элвис Мерзликин покинул его за полторы минуты, позволив выйти дополнительному полевому игроку.

Шведы удалялись пять раз, а прибалты всего один. Одним из двух главных судей, принимавшим подобные решения, был россиянин Константин Оленин

В полуфинале чемпионата мира сборная Швеции сыграет с американцами, ранее переигравшими Чехию со счетом 3:2.