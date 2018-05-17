Швеция победила Латвию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею 2018 года. Противостояние скандинавов и прибалтов завершилось на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) со счетом 3:2.
В первом периоде команды голов не забили. Во втором обе отличились по разу: Филип Форсберг с передач Адриана Кемпе и Оливера Экман-Ларссона — за шведов, Теодор Блюгерс с паса Рихарда Букартса — за латышей. В заключительной трети матча игроки Швеции забили дважды — Виктор Арвидссон, получивший шайбу от Маттиаса Экхольма, и Оливер Экман-Ларссон с передач Адриана Кемпе и Рикарда Ракелля, — а Рудольф Балцерс с паса Рональда Кениньша забросил шайбу Латвии.
Шведский голкипер Андерс Нильссон провел на льду все 60 игровых минут, а латыш Элвис Мерзликин покинул его за полторы минуты, позволив выйти дополнительному полевому игроку.
Шведы удалялись пять раз, а прибалты всего один. Одним из двух главных судей, принимавшим подобные решения, был россиянин Константин Оленин.
В полуфинале чемпионата мира сборная Швеции сыграет с американцами, ранее переигравшими Чехию со счетом 3:2.