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Кузнецов не считает трагедией поражение от «Тампы»
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Кузнецов не считает трагедией второе подряд поражение от «Тампы» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов прокомментировал второе подряд поражение команды от "Тампы" в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.
"Равная игра была, мы не забили пять на четыре, а они забили, и это все решило. У нас есть моменты, и это позитивно, потому что когда их нет, совсем туго, а так мы должны забивать.
Если бы вначале кто-то сказал, что после четырех матчей будет 2-2, никто бы не расстроился. Хотя мы и лидировали 2-0, но ничего страшного, нужно дальше работать, я не считаю, что что-то такое произошло", — сказал хоккеист.
Ранее сообщалось, что Кузнецов повторил клубный рекорд по очкам за один плей-офф.
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