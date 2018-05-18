Кузнецов не считает трагедией поражение от «Тампы»

Кузнецов не считает трагедией второе подряд поражение от «Тампы»

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов прокомментировал второе подряд поражение команды от "Тампы" в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

"Равная игра была, мы не забили пять на четыре, а они забили, и это все решило. У нас есть моменты, и это позитивно, потому что когда их нет, совсем туго, а так мы должны забивать.

Если бы вначале кто-то сказал, что после четырех матчей будет 2-2, никто бы не расстроился. Хотя мы и лидировали 2-0, но ничего страшного, нужно дальше работать, я не считаю, что что-то такое произошло", — сказал хоккеист.

Ранее сообщалось, что Кузнецов повторил клубный рекорд по очкам за один плей-офф.