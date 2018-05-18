Третьяк высказался о судействе в матче с Канадой

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о судействе в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой. Его слова приводит ТАСС

«Хочется сказать про спорное удаление (Кирилла Капризова — прим. "Ленты.ру") в овертайме. Я как профессионал хочу сказать, что в овертайме таких удалений не дают. А если даешь, то надо было удалять канадца за задержку Павла Дацюка. Это стопроцентное удаление», — заявил Третьяк.

Глава ФХР отметил, что не пытается осудить работу судей, но отмечает их ошибку.

«Не говорю, что судьи плохие, они нормально судили. В овертайме, как правило, в НХЛ и на чемпионатах мира сомнительные удаления не дают. А в финале Олимпиады, кто играл в меньшинстве на последней минуте? Тоже мы. И здесь то же самое», — добавил он.

17 мая сборная России проиграла национальной команде Канады со счетом 4:5 и вылетела с чемпионата мира. Решающую шайбу в овертайме забросил Райан О'Райли.