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Третьяк высказался о судействе в матче с Канадой
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Третьяк высказался о судействе в матче с Канадой 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о судействе в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой. Его слова приводит ТАСС.
«Хочется сказать про спорное удаление (Кирилла Капризова — прим. "Ленты.ру") в овертайме. Я как профессионал хочу сказать, что в овертайме таких удалений не дают. А если даешь, то надо было удалять канадца за задержку Павла Дацюка. Это стопроцентное удаление», — заявил Третьяк.
Глава ФХР отметил, что не пытается осудить работу судей, но отмечает их ошибку.
«Не говорю, что судьи плохие, они нормально судили. В овертайме, как правило, в НХЛ и на чемпионатах мира сомнительные удаления не дают. А в финале Олимпиады, кто играл в меньшинстве на последней минуте? Тоже мы. И здесь то же самое», — добавил он.
17 мая сборная России проиграла национальной команде Канады со счетом 4:5 и вылетела с чемпионата мира. Решающую шайбу в овертайме забросил Райан О'Райли.
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