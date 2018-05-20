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Фазель высказался о судействе против сборной России на ЧМ
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Глава мирового хоккея высказался о судействе против сборной России на ЧМ 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал жалобы сборной России на несправедливое судейство на чемпионате мира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Я совершенно не согласен с тем, что судейство на чемпионате мира было плохим. Да, мы можем обсуждать удаление Капризова в овертайме. Если посмотреть повтор — это нарушение, за которое полагается штраф. Да, трактовать можно по-разному. Но у нас ведь одна книга правил и на основное время, и на овертайм», — заявил Фазель.
Глава ИИХФ вспомнил про удаление Павла Дацюка в финале Олимпийских игр 2018 года. «Удаление за опасную игру высоко поднятой клюшкой против Дацюка ведь было в овертайме? А это олимпийский финал. Все можно обсуждать. Но судья поднял руку. Это тоже было сложное решение», — добавил он.
Претензию судьям высказывал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. По его мнению, удаление Кирилла Капризова не было оправданным.
17 мая сборная России проиграла национальной команде Канады в четвертьфинальном матче со счетом 4:5 и вылетела с чемпионата мира.
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