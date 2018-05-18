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Молодежный ЧМ-2023 пройдет в Новосибирске
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Третьяк подтвердил, что молодежный ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Новосибирске 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Утверждение Международной хоккейной федерацией (IIHF) нового десятилетнего контракта на проведение молодежных чемпионатов мира означает, что турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. Об этом журналистам сообщил член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Конгресс IIHF на своем заседании утвердил десятилетнее соглашение с Хоккейной ассоциацией Канады на проведение молодежных мировых первенств. Согласно новому договору, Канада примет турниры 2024, 2026, 2028 и 2031 годов. Ранее глава IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что МЧМ-2031 планировалось провести в Новосибирске.
"Россия проголосовала за этот контракт, поскольку по нему чемпионат мира 2023 года отдается нам. Мы, как известно, будем проводить его в Новосибирске", — сказал Третьяк.
Матчи чемпионата мира будут проходить на новой арене столицы региона, которая начнет возводиться в начале 2019 года на левом берегу реки Обь. Ранее Россия принимала молодежные чемпионаты мира в 2001-м (Москва, Подольск) и 2013 годах (Уфа).
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