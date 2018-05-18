Завтра, 19 мая, Швеция и США сыграют в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2018 года. Встреча стартует в 16:15 по московскому времени на копенгагенской «Роял Арене» (Дания).
В предыдущем раунде плей-офф, четвертьфинале, шведы победили Латвию со счетом 3:2, а перед этим стали единственными участниками первенства мира, ни разу не проигравшими на групповом этапе.
Американцы в четвертьфинале с тем же счетом (3:2) переиграли команду Чехии. В своей группе США уступили лишь раз — финнам (2:6), которые накануне вылетели с турнира, неожиданно проиграв Швейцарии (2:3).
Хоккейные эксперты считают скандинавов фаворитом как завтрашнего матча, так и всего турнира, а сбудется ли их прогноз вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швеция: Филип Густавссон, Андерс Нильссон, Магнус Хелльберг.
США: Скотт Дарлинг, Кейт Кинкейд, Чарли Линдгрен.
Защитники
Швеция: Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Хампус Линдхольм, Оливер Экман-Ларссон, Маттиас Экхольм.
США: Уилл Батчер, Ник Дженсен, Джордан Истерли, Чарли Макэвой, Алек Мартинес, Коннор Мерфи, Нил Пионк, Куинн Хьюз.
Нападающие
Швеция: Лиас Андерссон, Виктор Арвидссон, Микаэль Баклунд, Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Адриан Кемпе, Юхан Ларссон, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Рикард Ракелль, Филип Форсберг, Патрик Хернквист, Деннис Эверберг, Маттиас Янмарк.
США: Кэм Аткинсон, Ник Бонино, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Блейк Коулман, Крис Крайдер, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Сонни Милано, Дерек Райан, Тейдж Томпсон, Колин Уайт.