Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — США (19 мая, 16:15), прогноз

Завтра, 19 мая, Швеция и США сыграют в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2018 года. Встреча стартует в 16:15 по московскому времени на копенгагенской «Роял Арене» (Дания).

В предыдущем раунде плей-офф, четвертьфинале, шведы победили Латвию со счетом 3:2, а перед этим стали единственными участниками первенства мира, ни разу не проигравшими на групповом этапе.

Американцы в четвертьфинале с тем же счетом (3:2) переиграли команду Чехии. В своей группе США уступили лишь раз — финнам (2:6), которые накануне вылетели с турнира, неожиданно проиграв Швейцарии (2:3).

Хоккейные эксперты считают скандинавов фаворитом как завтрашнего матча, так и всего турнира, а сбудется ли их прогноз вы сможете узнать на « Чемпионате ».

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