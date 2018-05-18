Ещё
Тренер сборной России поразился хоккею на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Расстроенные хоккеисты попали впросак после ЧМ
Расстроенные хоккеисты попали впросак после ЧМ

Тренер сборной России поразился хоккею на чемпионате мира 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев подвел итоги выступления команды на чемпионате мира. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Этот турнир — лакмусовая бумажка для хоккея. Поразили скорость и то, что некоторые ребята настолько выше остальных.
Кто-то играл, кому-то надо было дать отдохнуть после Олимпиады, набраться сил. Мы поехали на один Евротур, затем на второй. Второй Евротур для нас был лишним», — заявил Воробьев.
Тренер также ответил на вопрос журналистов, будет ли Федерация хоккея России продлевать с ним контракт. «Я пока ничего не знаю еще. Я закрылся и не читал ничего во время чемпионата мира», — отметил он.
17 мая сборная России проиграла национальной команде Канады со счетом 4:5 в четвертьфинале чемпионата мира и вылетела с турнира. Решающую шайбу в овертайме забросил Райан О'Райли.
Воробьев был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России 12 мая. Специалист стал преемником Олега Знарка, под руководством которого российские хоккеисты завоевали золотые медали на Олимпиаде в Пхенчхане.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы заставили Россию говорить на украинском»89
Кабаева дала Загитовой ценный совет10
Расстроенные хоккеисты попали впросак после ЧМ9
Предсказан результат сборной РФ на ЧМ-201838
ЧМ-2018 оставит Россию без денег364
Видео
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение