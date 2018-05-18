Россияне предсказали победителя ЧМ по хоккею

Больше половины россиян (53 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что победителями ЧМ-2018 по хоккею станут шведы.

Респондентам задали такой вопрос: «Какая команда выиграет ЧМ по хоккею?». По мнению 30 процентов опрошенных, победителем будет сборная Канады.

Девять процентов респондентов поставили на победу США, еще восемь процентов опрошенных предположили, что выиграет ЧМ команда Швейцарии.

Всего в опросе приняли участие 1957 человек.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Дании с 4 по 20 мая. Россия уступила Канаде в четвертьфинале турнира со счетом 4:5 и впервые с 2013 года не вышла в полуфинал чемпионата. В полуфинале канадцы встретятся с командой Швейцарии, а Швеция — с США. Полуфиналы состоятся 19 мая в Копенгагене, матч за третье место и финал пройдут там же 20 мая.