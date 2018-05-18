Расстроенные хоккеисты попали впросак после ЧМ

Поражение от канадцев в четвертьфинале Чемпионата мира, судя по всему, сильно расстроило российских хоккеистов. Покидая Данию, они даже забыли в отеле вещи.

Автобус с хоккеистами сборной России пришлось догонять полицейским из сопровождения. Оказалось, что кто-то из игроков оставил в отеле свою сумку. Багаж благополучно доставлен хозяину — но ценой нервов датских стражей порядка.

Эксперты считают, что российская сборная недооценила соперника в 1/4 финала ЧМ. Однако у главного тренера команды Ильи Воробьева своя точка зрения. Он заявляет, что не желает оправдываться за поражение — и, в то же время, утверждает, что российский хоккей сегодня "пожинает плоды 90-х".

"Главное — начать развивать игроков. Чтобы их было больше. Поймите, что мы сейчас пожинаем плоды 1990-х. Когда страна была развалена. И всем было не до хоккея. Игроки есть, но их количество небольшое", — заявил специалист в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

А вот известный хоккейный эксперт Александр Кожевников уверен, что провал отечественной команды — тревожный звонок для Федерации хоккея. По его мнению, пора серьезно задуматься об уровне подготовки наших спортсменов.

"Нужно пересматривать всю систему подготовки игроков, работу всей КХЛ. Когда сборную России обыгрывает 16-я команда из НХЛ — люди, которые играют в третьих-четвертых звеньях в своих клубах — какие могут быть выводы?" — сказал он.