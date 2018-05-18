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Канада — Швейцария. Прогноз
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Швейцария (19 мая, 20:15), прогноз 

Рамблер 50 минут назад
Фото: РИА Новости
19 мая в 20:15 по московскому времени в полуфинале чемпионата мира 2018 года сыграют хоккейные команды Канады и Швейцарии. Игра пройдет на «Роял Арене» в Копенгагене, Дания.
В 1/4 финала канадцы переиграли Россию в дополнительное время (5:4), а Швейцария в буквальном смысле сотворила сенсацию, победив сборную Финляндии (3:2). При этом в группе А швейцарцы заняли лишь четвертое место, то есть последнее, что дает право выйти в плей-офф. В свою очередь, финны были первыми в группе В. В той же группе канадцы стали третьими.
Вчерашний успех Швейцарии не смутил экспертов, которые при прогнозах отдают предпочтение в завтрашнем матче «кленовым листьям».
Сумеют ли швейцарцы переиграть еще одного фаворита мирового первенства и выйти в финал вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Канада: Майкл Дипьетро, Дарси Кемпер, Кертис Макэлинни.
Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.
Защитники
Канада: Марк-Эдуар Власич, Райан Мюррей, Дарнелл Нурс, Колтон Парэйко, Райан Пулок, Тома Шабо, Джоэл Эдмундсон, Аарон Экблад.
Швейцария: Йоэль Дженацци, Рафаэль Диас, Роман Йози, Дин Кукан, Мирко Мюллер, Рамон Унтерзандер, Михаэль Фора, Лукас Фрик.
Нападающие
Канада: Мэтью Барзал, Джош Бейли, Антони Бовилье, Тайсон Джост, Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан О'Райлли, Габриэль Пажо, Кайл Туррис, Бо Хорват, Джейден Шварц, Брэйден Шенн, Джордан Эберле.
Швейцария: Свен Андригетто, Крис Бальтисбергер, Йоэль Вермин, Энцо Корви, Тимо Майер, Симон Мозер, Нино Нидеррайтер, Дамьен Риа, Ноа Род, Кевин Фиала, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Рето Шеппи, Тристан Шервай.
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