Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Швейцария (19 мая, 20:15), прогноз

19 мая в 20:15 по московскому времени в полуфинале чемпионата мира 2018 года сыграют хоккейные команды Канады и Швейцарии. Игра пройдет на «Роял Арене» в Копенгагене, Дания.

В 1/4 финала канадцы переиграли Россию в дополнительное время (5:4), а Швейцария в буквальном смысле сотворила сенсацию, победив сборную Финляндии (3:2). При этом в группе А швейцарцы заняли лишь четвертое место, то есть последнее, что дает право выйти в плей-офф. В свою очередь, финны были первыми в группе В. В той же группе канадцы стали третьими.

Вчерашний успех Швейцарии не смутил экспертов, которые при прогнозах отдают предпочтение в завтрашнем матче «кленовым листьям».

Сумеют ли швейцарцы переиграть еще одного фаворита мирового первенства и выйти в финал вы сможете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.

Защитники

Нападающие