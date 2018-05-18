«Это он на нас напал, с камерой». Как российские болельщики хотели побить Шевченко

Спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО подвергся нападению наших болельщиков в Копенгагене после поражения сборной России от Канады (4:5 ОТ). Об этом и многом другом — в его репортаже из датской столицы.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Копенгагена

…И только после поражения от Канады я понял, почему только российскую сборную отгородили заборчиком от болельщиков. Некоторым "неравнодушным" было нельзя доверять. Пострадал, как водится, тот, кто не имеет к поражению сборной ровно никакого отношения.

Женщина кричала так, как не делают в нормальном состоянии.

— Вы написали, что мы пьяные, а мы были не пьяные. Мы с ребенком, — возмущалась она.

Я пошел в отель сборной, понимая, что перекричать не получится. Да и задачи другие.

— Что ты писал про Олимпиаду? — вылез очередной пьяный человек.

— Я и сейчас повторить могу, — говорю.

Потом началась стычка, которая попала на видео не полностью. Я был впечатлен и датской полицией, которой стало слишком много. И тем, что эти смелые фанаты орали: "Это он на нас напал, с камерой".

В принципе, ничего другого ждать было и нельзя.

Конфликт Алексея Шевченко и болельщиков сборной России. Фото "СЭ"

КАПРИЗОВ

Предыдущие четыре года в отеле сборной была одна и та же картина. Тренеры не давали журналистам интервью, орали на них, требовали от охраны убрать прессу. Хоккеисты, видя это, отбивались от тех же пьяных болельщиков и старались быстрей убраться из гостиницы.

Но сейчас все не так. Если вечером после матча говорили не все хоккеисты, так как еще переживали поражение, то в пятницу уже было совсем другое настроение. Игорь Никитин Илья Воробьев отвечали практически на все вопросы.

Никакой нервной обстановки, ничего. Смеялись над видео, подкалывали друг друга.

Но сразу после матча я встретил Кирилла Капризова. Я боялся, что он впадет в депрессию из-за того, что удалился в важном матче, а команда впервые с 2013 года будет без медалей. Или начнет пить. Бывали случаи.

Но в этот вечер я понял, что у нас растет реально крутая звезда. Удар никак не сломил Кирилла, как ничего не изменилось после победы на Олимпиаде. Он был прежним.

— Неприятно, конечно, проигрывать, — говорил он. — Но что тут поделаешь. Жизнь такая. Сегодня одно, а завтра другое.

Капризов говорил о том, как здорово играет Павел Дацюк, вспоминал напряженный сезон.

— Нормальный же у меня получился? — спрашивал он.

— Шикарный, — соглашался я. — Ты был везде и все время на тебя делали ставку.

Мы простояли полчаса — тут он удивился.

— Всегда же у отеля были такси, а сейчас нет.

— Так две машины стояли и обе уехали, — говорю.

— Так я же с вами разговаривал.

Капризов мог бы и уехать, но не сделал этого. Говорю, большой человек растет, зря я боялся, что Корея его испортит.

ЗУБЫ

— Ну вы и положили шайбу, — восхищаюсь. — Так только случайно можно.

— Почему случайно? — удивился нападающий. — Я как раз тренирую такой момент. Бросаю с неудобной руки. А тут еще увидел, что вратарь клюшку начинает выбрасывать. Значит, плечо опустилось.

Если он так забил неслучайно, то тогда вообще круто получается.

В пятницу сборная уезжала из отеля достаточно рано, а Павел Бучневич как раз пытался незаметно пройти к автобусу, как это делал не один раз.

— Стойте, — кричал я. — Остановитесь.

Павел замер.

— Вы-то уж точно не слишком удачно сыграли? — я решил не терять время.

— Да кто спорит-то, — сказал он. — Были разные факторы. Но, конечно, я мог сыграть лучше.

— Губа так и не зажила, — посмотрел я.

— И зубы выбили, — добавил Павел. — Помните, со шведами во второй смене против меня высокоподнятой сыграли?

Но проблемы Бучневича, конечно, были не в зубах, а в том, что наши тренеры, к сожалению, недостаточно знают ребят. Например, накануне Илья Воробьев объяснил, что не взял Владимира Ткачева потому, что тот выглядел выжатым. А на нем просто маска уставшего человека, но на самом деле он другой. И Бучневича нельзя было давить или трогать.

ШУТКИ

Игорь Никитин согласился на беседу после некоторых уговоров, но сказал, что после трех шуток он меня дисквалифицирует. Я растянул их на все интервью, но услышал, что он совсем не боится прихода Олега Знарка, рассказал, что правильно или неправильно делали защитники.

Утром в пятницу Никита Зайцев возмущался тем, что прочитал где-то, будто бы он виноват в первой шайбе от канадцев.

— Ведь совершенно не понимают в хоккее, а люди читают, — говорил он.

— То есть не я один не понимаю в хоккее?

— Да уж это точно.

Он много рассказывал. Предсказал непростую жизнь Игорю Ожиганову , но не потому, что сомневается в потенциале товарища, а потому что переезд в другую лигу — стресс. А особенно в "Торонто". Говорил, что так и не привык к некоторым моментам игры сборной и к площадкам.

Сообщил, что поедет в Италию в отпуск на машине через Финляндию. Это очень важно, так как потом Никита не собирается отправляться за океан, а будет готовиться дома. Раньше он уезжал в Северную Америку.

АВТОБУС

Остальные хоккеисты уже переспали ночь с неудачей и старались отключиться.

Весь турнир я задавал вопрос Богдану Киселевичу , в какой клуб НХЛ он поедет. Давным-давно я слышал название, но забыл: "Сент-Луис" или "Сан-Хосе". На время чемпионата мира Богдан просто игнорировал мои вопросы, вежливо улыбаясь. Но теперь скрывать было нечего.

— Точно "Сан-Хосе" не будет, не было такого варианта никогда, — сказал он.

— Значит, "Сент-Луис", — обрадовался я.

— А тут не все так просто. Есть много вариантов, мне же уже 28 лет. Реально, есть несколько команд, куда я могу поехать. Но мне надо психологически решиться на такой шаг. Все-таки у меня двое детей.

Я посоветовал ему ехать и не бояться. Стиль у него подходящий.

Богдан и Вадим оба из Череповца. Может быть, и не стоит ехать.

В 12.30 по местному времени команда села в автобус и поехала. Через минуту из отеля выбежал сотрудник с огромным баулом и стал кричать, что сборная забыла вещи. Автобус с командой так и не остановился.

Символично. Все вроде бы нормально, а что-то мы в Копенгагене забыли. Нет чувства, что мы достигли максимума.