Кто и как из россиян сыграл на чемпионате мира 2018

Барабанов и Михеев приятно удивили, но были и те, от кого ждали большего.

Сборная России впервые с 2013 года вылетела в четвертьфинале чемпионата мира и осталась без медалей. Кому-то турнир не удался, кто-то оправдал ожидания, а кто-то даже превзошёл их. Подводим итоги выступления по каждому игроку.

На своём уровне

Павел Дацюк

У кого поднимется рука бросить камень в нашего капитана? Возраст неизбежно берёт своё, но он всё равно выходил на важные вбрасывания, боролся и отбирал шайбу, раздавал передачи, пахал иногда по 20 минут за матч. В матчах с главными соперниками — Чехией и Канадой, его звено не потянуло, зато со шведами именно эта тройка постоянно запирала «Тре крунур» в зоне и генерировала опасные моменты. Подвела только реализация. Прыгнуть выше головы Павел уже не сможет — не те годы. Уровень Дацюка снизился по сравнению с тем, что было прежде, так что сыграл он не ниже и не выше своих нынешних возможностей. Спасибо, что не сломался (в прямом смысле), да ещё и стал лучшим бомбардиром россиян.

Богдан Киселевич

Первая пара защитников, в которой выходил 55-й номер, была опорой тренерского штаба на протяжении всего турнира. Да что там, на протяжении последних двух лет, включая ЧМ-2017 и Олимпиаду. Когда Киселевич был на льду, за сохранность ворот было спокойно. По крайней мере, до матча с Канадой, да и в четвертьфинале при Богдане Россия пропускала только в меньшинстве. На этом мировом первенстве в задачу Киселевича входило прежде всего сдерживание ведущих звеньев соперника, с которой он справился, показав свой высокий класс.

Владислав Гавриков

Такие же слова можно сказать и про защитника СКА. Если многие олимпийские чемпионы по сравнению с Пхёнчханом сыграли ниже ожиданий, то к Гаврикову претензий быть не должно. Вместе с Киселевичем он действовал надёжно, не проигрывал позиционно и не пожарил. Пожалуй, только один период на турнире — третий в матче с чехами, Гавриков не может занести себе в актив. Владислав старался помогать и в атаке, однако, как и Киселевич, набрал только одно очко. В целом же этот защитник в очередной раз показал, что готов противостоять соперникам мирового уровня.

Никита Зайцев

Зайцев не всегда был безгрешен в обороне, но с лихвой компенсировал это игрой в атаке. Перед стартом чемпионата все надеялись, что Никита вспомнит свои атакующие навыки, которые в этом сезоне в «Торонто» не были востребованы, и Зайцев не подвёл. Даже с учётом периодических ошибок у собственных ворот он закончил турнир с солидным показателем полезности «+8», присовокупив к этому восемь передач. Зайцев постоянно появлялся в большинстве, и некоторые его пасы были просто изумительными.

Сергей Андронов

Капитан ЦСКА неоднозначно провёл этот турнир. Единственное очко он набрал в четвертьфинале, когда сравнивал счёт в третьем периоде, да и показатель полезности «+1» в семи матчах не поражает воображение. Андронова ценят в сборной как центра оборонительного плана. Бросили его звено под лидеров Швеции — он не справился, зато в игре с Канадой не только набрал очки, но и успешно перекрыл кислород первой тройке «кленовых листьев». В то же время, оба удаления Сергея канадцы реализовали. В среднем Андронов сыграл на своём уровне.

Игорь Шестёркин

Шестёркин давно сидел за спинами более опытных вратарей, хотя для него это уже третий чемпионат мира. В Копенгагене он впервые сыграл за сборную на крупном турнире и не пропускал на протяжении семи периодов. И если в матчах с Австрией и Беларусью главной задачей было не замёрзнуть, то с неуступчивыми словаками Игорю пришлось подтащить. Ему доверили матч с Канадой, и коленки у молодого вратаря точно не затряслись. Да, где-то он мог сыграть надёжнее, но Макдэвида и в НХЛ мало кто может остановить. Шестёркин показал, что готов к более важной роли в команде.

Илья Каблуков

Илья сыграл именно так, как и можно было ожидать. Где-то набирал очки, где-то, как в матче с Чехией, заканчивал игру в «плюсе». Но в целом с сильными соперниками не справлялся, а в четвертьфинале его и вовсе прилично «повозили». Но разве кто-то рассчитывал на чудесное преображение? Каблукову уже 30, а мировое первенство в Дании для него стало дебютным. Не просто так до этого года его имя в списках кандидатов на ЧМ даже не упоминалось.

fhr.ru

Динар Хафизуллин

Хафизуллин выходил в четвёртой паре, но получал дополнительную нагрузку в спецбригаде большинства. Динар уже давно зарекомендовал себя как защитник, умеющий вовремя открыться в атаке и даже копать на пятачке как заправский форвард. В первых трёх играх Хафизуллин сделал три передачи, а в матче с чехами получил травму. К битве со Швецией он восстановился, но не всегда был надёжен. Иногда терялся, иногда наоборот, выходил из ситуации с блеском, остановив, например, выход «два в одного» в четвертьфинале.

Василий Кошечкин

Кошечкин не стал спасителем сборной, но и не провалил турнир. Оба поражения в группе Россия потерпела с Василием в воротах, но претензии ему можно предъявить разве что за один гол. И в матче с чехами, и со шведами Василий не раз выручал, и если бы полевые лучше помогали, ему было бы полегче. То, что в четвертьфинале номинально первому номеру уготовили участь бэкапа, тоже не камень в его огород. Как объяснил тренер вратарей Рашит Давыдов , в сборной уже смотрят в будущее, начиная новый олимпийский цикл. Кошечкину за этот турнир точно не должно быть стыдно.

Алексей Береглазов

В этом году, в отличие от прошлого, Береглазов дождался включения в заявку, во многом это случилось из-за травмы Хафизуллина. Алексей провёл четыре матча и стал единственным полевым игроком, который не отметился набранными очками. Непростительных ошибок Береглазов не делал, хотя назвать его игру безупречной язык тоже не повернётся. Подвигов от него всё равно не ждали, Береглазов продемонстрировал ровно то, на что способен.

Артём Анисимов

Если бы в сборной России Анисимов играл с условными Панариным и Кейном, форвардами, которым для того, чтобы творить, и не нужен центр, Анисимов бы выглядел по-другому. На роль первой скрипки он не годится, но может расцвести, когда рядом умные и играющие крайние. В любом случае, Артём честно делал свою работу и исправно набирал очки. Он был хорош и в четвертьфинале с Канадой, отметившись голом и передачей.

Максим Мамин

Форвард «Флориды» не выглядел инородным звеном, забил три гола в шести матчах, но затем получил обидную травму руки, врезавшись в борт в игре со Словакией. С единственным сильным противником — сборной Чехии, он очков не набрал, а третий период смотрел со скамейки.

Никита Сошников

Никто не ждал от форварда «Сент-Луиса», заявленного перед матчем с чехами, каких-то больших свершений. Хотя в первой же встрече его даже пробовали в первом звене, пытаясь растормошить его атакующий потенциал. Сошников играл так, как может, — агрессивно, напористо, с канадцами именно его звену была поставлена задача сдерживать тройку Макдэвида, с которой они в целом справились.

Ниже своего уровня

Евгений Дадонов

Евгений — не системообразующий игрок, чтобы полностью раскрыть свои возможности, ему нужны хорошие партнёры. В Дании у него не было даже постоянного звена. Он начинал турнир в тройке с Дацюком и Капризовым , но после возвращения в строй Гусева успел поиграть буквально со всеми. Будь рядом Панарин с Шипачёвым, ЧМ-2018 наверняка бы получился для Евгения более удачным и результативным. Большую часть своих очков Дадонов набрал в матчах с аутсайдерами, а в играх с Чехией, Швецией и Канадой отметился лишь одной передачей (зато какой!). Дадонов всё равно мог выступить сильнее. Это опытный игрок, за плечами у которого немало чемпионатов мира, в сборной от него ждали большего.

Кирилл Капризов

Да, вот так. Но это — вовсе не критика нашей молодой звезды, а признание того, что он мог сыграть лучше. Хотя и так было неплохо. Капризов стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром среди россиян. На групповом этапе его тройку практически никто не мог остановить, и даже шведов они раз за разом запирали в зоне, только не извлекали дивидендов из создаваемых моментов. В четвертьфинале первое звено было совершенно незаметно, и отыгрывались россияне усилиями совсем других игроков. Кроме того, именно удаление Кирилла стало для россиян роковым. Для Капризова это дебютный чемпионат мира, проба пера в противостоянии с сильнейшими игроками. Кирилл набрался ценного опыта и только концовка немного подпортила общее впечатление.

Павел Бучневич

Бучневичу в этом сезоне выписали много вистов, но оправдать доверие он не смог. Павел, как и Дадонов, скитался неприкаянным по разным звеньям. В матче со Швейцарией Воробьёв прямо на ходу отправил его на понижение в третье звено, потом делал 13-м форвардом, но так и не нашёл форварду «Рейнджерс» применения. В первых играх Павел смотрелся неплохо, но последним результативным матчем для него стала встреча с Чехией. После этого он окончательно потерялся и оставил вопросы, насколько он готов к тому, чтобы играть за сборную.

Никита Гусев

Как и в случае с Капризовым, Гусев не смог проявить себя в важнейших матчах. Если со шведами он не мог эффектность превратить в эффективность, то с Канадой не показал вообще ничего. От Никиты ждали, что он будет героем и покажет себя настоящим лидером, но этого не случилось. Однако не стоит забывать, что он долгое время восстанавливался после болезни и не имел игровой практики, а это должно было сказаться на его форме. На прошлом чемпионате мира Гусев был прекрасен, в Дании он не сыграл и на половину от своего потенциала.

Михаил Григоренко

Тренерский штаб верил в молодого форварда, который все матчи провёл во втором звене. Он забил четыре гола — больше только у Капризова, но в целом по турниру не убедил. Казалось бы, Григоренко, который прошёл становление за океаном и только в этом сезоне вернулся в Россию, должен знать, как действовать против североамериканцев. Но не зря его и в НХЛ порой называли слишком мягким. На фоне тех же Михеева и Барабанова Григоренко смотрелся блекло.

Максим Шалунов

Шалунов набрал шесть очков, но во второй половине турнира играл крайне мало и никак себя не проявил. Вначале Максим выходил на большинство, но с появлением Гусева потерял место в спецбригаде, а в конце проиграл конкуренцию Сошникову, и в играх со Швецией и Канадой практически не появлялся на льду.

Егор Яковлев

Все «плюсы» в графе «полезность» Яковлев набрал в матчах с явными аутсайдерами. Когда вспоминаешь о его игре, самые яркие моменты — чудовищная потеря у себя за воротами в матче со Швейцарией, которая привела к голу Андригетто, да ошибка в передаче у собственных ворот в большинстве, после которой Капризов чуть не забил Кошечкину. Были и другие огрехи, в общем, Яковлев не показал себя защитником, который уже одной ногой в НХЛ.

Никита Нестеров

Нестеров сильно провёл чемпионат в нападении, палил от души в большинстве и в равных составах и был подспорьем для наших форвардов. А вот с исполнением прямых обязанностей всё было не так гладко. Ему надо сказать спасибо Никите Зайцеву, который зачастую подчищал ошибки своего партнёра. Нестеров, если соберётся, способен играть лучше.

Никита Трямкин

В первых трёх матчах россияне не пропустили ни одной шайбы, и Трямкин неизменно попадал в состав, а с Беларусью сыграл больше 17 минут. Как только пошли соперники посерьёзнее, защитник «Автомобилиста» перестал справляться. Его ошибка привела к голу Яшкина в игре с Чехией, а уже в следующем матче со Швейцарией Воробьёв и вовсе посадил Трямкина на лавку, оставшись недовольным его игрой. Игру со Словакией Трямкин зацепил только из-за травмы Хафизуллина, а досматривал турнир с трибун.

Выше своего уровня

Александр Барабанов

Барабанов давно ходит в подающих надежды, но никак не может полностью реализовать свой потенциал. Он резво начал ЧМ-2017, но затем сдал, не слишком удачно сыграл на Олимпиаде, да и в СКА чередовал плохие серии с хорошими. На этом чемпионате мира игра Александра стала приятным сюрпризом. Он стабильно провёл все матчи, здорово действовал в атаке, не испугался канадцев. О Барабанове в лестных эпитетах отзывались и североамериканские журналисты, и мы с ними полностью согласны. Единственный матч, в котором Барабанов остался без очков — со Швецией, но против «Тре крунур» невзрачно выглядели почти все.

Илья Михеев