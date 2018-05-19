Опубликованы составы сборных Швеции и США на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею-2018, информирует официальный сайт ИИХФ.
Швеция:
Нильссон (Хелльберг)
Ларссон — Экман-Ларссон, Ракелль — Зибанеджад — Янмарк
Клинберг — Линдхольм, Хорнквист — Баклунд — Нюквист
Викстранд — Экхольм, Форсберг — Кемпе — Арвидссон.
Андерссон, Эверберг, де ла Роуз — Ларссон — Пяаярви.
США:
Кинкэйд (Дарлинг);
Мартинез — Мёрфи, Дербринкат — Уайт — Кейн
Бутчер — Макэвой, Годро — Бонино — Аткинсон
Пионик — Йенсен, Крайдер — Ларкин — Ли Хьюз, Коулмэн — Райан — Томпсон, Милано.