Ещё
США и Канаду лишат чемпионатов
Далее:
Читайте также:
Ещё

США и Канаду лишат чемпионатов 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) не намерена снова проводить чемпионаты мира в Канаде и США, сообщает «Р-Спорт».
Такое решение объясняется опасениями, что матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перетянут все вниманием на себя, что не пойдет на пользу международным соревнованиям.
>> Россияне предсказали победителя ЧМ по хоккею
Чемпионат мира проходит параллельно с розыгрышем Кубка Стэнли. Чемпионат мира 2018 года проходит с 4 по 20 мая в Дании — в Копенгагене и Хернинге.
«Мы определенно не планируем возвращаться в Канаду и США, чтобы не оказаться в тени НХЛ, где в это время проходит плей-офф НХЛ. В 2008 году мы играли в Квебеке, потому что турнир был посвящен столетию хоккея в Канаде», — заявил президент IIHF Рене Фазель.
Он добавил, что выбор стран не так уж велик, за восемь-десять лет чемпионаты делают полный круг и возвращаются в уже привычные страны.
Комментарии55
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хоккеистов США подловили на русской музыке34
Дзюба захотел войны6
Канада — Швейцария. Онлайн
Роналду ждет тюрьма или Россия26
США проиграли Швеции34
Видео
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
02:25
Акинфеев назвал команду своей мечты
Футбол
04:19
Шарапова заговорила о завершении карьеры
Теннис
00:48
Роналду ждет тюрьма или Россия
Футбол Статьи
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение