США и Канаду лишат чемпионатов

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) не намерена снова проводить чемпионаты мира в Канаде и США, сообщает «Р-Спорт».

Такое решение объясняется опасениями, что матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перетянут все вниманием на себя, что не пойдет на пользу международным соревнованиям.

Чемпионат мира проходит параллельно с розыгрышем Кубка Стэнли. Чемпионат мира 2018 года проходит с 4 по 20 мая в Дании — в Копенгагене и Хернинге.

«Мы определенно не планируем возвращаться в Канаду и США, чтобы не оказаться в тени НХЛ, где в это время проходит плей-офф НХЛ. В 2008 году мы играли в Квебеке, потому что турнир был посвящен столетию хоккея в Канаде», — заявил президент IIHF Рене Фазель.

Он добавил, что выбор стран не так уж велик, за восемь-десять лет чемпионаты делают полный круг и возвращаются в уже привычные страны.