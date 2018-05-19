Хоккеистов США подловили на русской музыке

Хоккеист сборной США: не знаю, откуда взялась русская музыка в раздевалке

Нападающий сборной США Крис Крайдер считает сборную Швеции самой сильнейшей командой чемпионата мира по хоккею в Дании после разгромного поражения в очной встрече.

«Швеция — сильнейшая команда из всех, с кем мы встречались на чемпионате мира. Правда, мы не успели сыграть со всеми сильнейшими. К сожалению, в полуфинале наша игра не соответствовала нашим собственным стандартам. Хотя первый период мы начали здорово», — приводит слова Крайндера Sport24.

Он также ответил на вопрос, почему в раздевалке американской сборной играла русская музыка.

«Я не ставлю музыку в нашей раздевалке. Так что не знаю, кто поставил эти треки. Это точно был не я», — заявил Крайндер.

Ранее сборная Швеции разгромила национальную команду США в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Дании.