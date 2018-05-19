Ещё
Хоккеистов США подловили на русской музыке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоккеист сборной США: не знаю, откуда взялась русская музыка в раздевалке 

RT на русском 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной США Крис Крайдер считает сборную Швеции самой сильнейшей командой чемпионата мира по хоккею в Дании после разгромного поражения в очной встрече.
>> США и Канаду лишат чемпионатов
«Швеция — сильнейшая команда из всех, с кем мы встречались на чемпионате мира. Правда, мы не успели сыграть со всеми сильнейшими. К сожалению, в полуфинале наша игра не соответствовала нашим собственным стандартам. Хотя первый период мы начали здорово», — приводит слова Крайндера Sport24.
Он также ответил на вопрос, почему в раздевалке американской сборной играла русская музыка.
«Я не ставлю музыку в нашей раздевалке. Так что не знаю, кто поставил эти треки. Это точно был не я», — заявил Крайндер.
Ранее сборная Швеции разгромила национальную команду США в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Дании.
RT на русском: последние новости
ФХР предлагает Знарку остаться в сборной России по хоккею в качестве консультанта Определились все полуфиналисты чемпионата мира по хоккею 2018 года Хоккеист Кагарлицкий перешёл из «Северстали» в «Динамо»
Комментарии14
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США и Канаду лишат чемпионатов47
США проиграли Швеции32
Дзюба захотел войны6
Роналду ждет тюрьма или Россия26
Канада — Швейцария. Онлайн
Видео
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
02:25
Акинфеев назвал команду своей мечты
Футбол
04:19
Шарапова заговорила о завершении карьеры
Теннис
00:48
Роналду ждет тюрьма или Россия
Футбол Статьи
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение