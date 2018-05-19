Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Швейцария (19 мая, 20:15)

Стартовал полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2018 года между сборными Канады и Швейцарии. Игра проходит на льду копенгагенской «Роял Арены» (Дания).

Обе команды не стали лидерами своих групп и не были фаворитами четвертьфиналов. Так, канадцы были лишь третьими в группе В, а в первом раунде плей-офф лишь в дополнительное время переиграли Россию (4:5).

Швейцарцы заняли в параллельной группе последнее место из тех, что позволяют выйти из нее — четвертое, а в четвертьфинале совершили едва ли не чудо, победив Финляндию (3:2).

Какие чудеса команды продемонстрируют зрителям сегодня, вы сможете узнать из прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Швейцария: Леонардо Дженони, Рето Берра, Жилль Зенн.

Защитники

Нападающие