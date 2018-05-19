Стартовал полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2018 года между сборными Канады и Швейцарии. Игра проходит на льду копенгагенской «Роял Арены» (Дания).
Обе команды не стали лидерами своих групп и не были фаворитами четвертьфиналов. Так, канадцы были лишь третьими в группе В, а в первом раунде плей-офф лишь в дополнительное время переиграли Россию (4:5).
Швейцарцы заняли в параллельной группе последнее место из тех, что позволяют выйти из нее — четвертое, а в четвертьфинале совершили едва ли не чудо, победив Финляндию (3:2).
Какие чудеса команды продемонстрируют зрителям сегодня, вы сможете узнать из прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Канада: Майкл Дипьетро, Кертис Макэлинни, Дарси Кемпер.
Швейцария: Леонардо Дженони, Рето Берра, Жилль Зенн.
Защитники
Канада: Дарнелл Нурс, Марк-Эдуар Власич, Райан Мюррей, Аарон Экблад, Колтон Парэйко, Райан Пулок, Тома Шабо, Джоэл Эдмундсон.
Швейцария: Йоэль Дженацци, Михаэль Фора, Рафаэль Диас, Роман Йози, Рамон Унтерзандер, Мирко Мюллер, Лукас Фрик, Дин Кукан.
Нападающие
Канада: Джош Бейли, Антони Бовилье, Тайсон Джост, Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макдэвид, Джейден Шварц, Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайл Туррис, Райан О'Райлли, Габриэль Пажо, Мэтью Барзал, Бо Хорват, Брэйден Шенн, Джордан Эберле.
Швейцария: Ноа Род, Свен Андригетто, Рето Шеппи, Крис Бальтисбергер, Йоэль Вермин, Энцо Корви, Тимо Майер, Нино Нидеррайтер, Дамьен Риа, Кевин Фиала, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Симон Мозер, Тристан Шервай.