Хоккеист Канады шокирован поражением от Швейцарии

Защитник сборной Канады Аарон Экблад подвел итоги полуфинального матча чемпионата мира против команды Швейцарии.

"Швейцарцы провели невероятный матч. С самого первого вбрасывания они стали давить на нас и ни на секунду не расслаблялись. Они сыграли лучше, чем мы", — цитирует Экблада Sport24.

Хоккеист поделился эмоциями от невыхода в финал турнира.

"Сейчас испытываю что-то вроде шока! Мы отдались полностью игре и сделали всё, что могли. Не хочется проигрывать матчи вот так. Мы сыграли неплохо, в какой-то степени даже хорошо. Не знаю, чего нам не хватило. Наверное, голов", — сказал Экблад.

Канадец отметил, что сборная приложит все усилия для завоевания бронзовых наград.

Сборная Швейцарии обыграла команду Канады со счетом 3:2.

В матче за третье место команда Канады встретится со сборной США.