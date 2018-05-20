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Хоккеист Канады шокирован поражением от Швейцарии
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Хоккеист Канады шокирован поражением от Швейцарии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Защитник сборной Канады Аарон Экблад подвел итоги полуфинального матча чемпионата мира против команды Швейцарии.
"Швейцарцы провели невероятный матч. С самого первого вбрасывания они стали давить на нас и ни на секунду не расслаблялись. Они сыграли лучше, чем мы", — цитирует Экблада Sport24.
Хоккеист поделился эмоциями от невыхода в финал турнира.
"Сейчас испытываю что-то вроде шока! Мы отдались полностью игре и сделали всё, что могли. Не хочется проигрывать матчи вот так. Мы сыграли неплохо, в какой-то степени даже хорошо. Не знаю, чего нам не хватило. Наверное, голов", — сказал Экблад.
Канадец отметил, что сборная приложит все усилия для завоевания бронзовых наград.
Сборная Швейцарии обыграла команду Канады со счетом 3:2.
В матче за третье место команда Канады встретится со сборной США.
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Комментарии3  Ещё 2 источника 
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