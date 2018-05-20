Ещё
Кузнецов установил новый рекорд результативности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кузнецов установил новый рекорд результативности 

RT на русском 5 часов назад
Фото: ТАСС
Российский нападающий Евгений Кузнецов установил новый рекорд результативности «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф НХЛ Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В пятом матче полуфинальной серии нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», Кузнецов забросил шайбу, тем самым набрал своё 22-е очко, тем самым установив новый рекорд клуба.
Предыдущим обладателем данного достижения был другой российский форвард Александр Овечкин, набравший 21 очко в сезоне-2008/09.
Ранее сообщалось, что Овечкин повторил личный рекорд по очкам в плей-офф НХЛ.
RT на русском: последние новости
ФХР предлагает Знарку остаться в сборной России по хоккею в качестве консультанта Канада уступила Швейцарии в полуфинале ЧМ-2018 по хоккею Хоккеист сборной Канады шокирован поражением от Швейцарии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский чемпионат закончился мордобоем52
США и Канаду лишат чемпионатов63
Овечкин в шаге от катастрофы32
Фанаты «Реала» массово отказались ехать на ЛЧ в Киев
Знарку предложили вернуться24
Видео
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей Гандбол
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
03:14
Овечкин в шаге от катастрофы
Хоккей
02:25
Акинфеев назвал команду своей мечты
Футбол
04:19
Шарапова заговорила о завершении карьеры
Теннис
00:48
Роналду ждет тюрьма или Россия
Футбол Статьи
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение