С хабаровского «Амура» взыскали 132 млн рублей

Суд взыскал с хабаровского «Амура» почти 132 млн рублей

"Взыскать с некоммерческого партнерства "Хоккейный клуб "Амур" основной долг в сумме 94 572 000 рублей, проценты за пользование займом в сумме 37 223 938 рублей 46 коп. и расходы по уплате госпошлины в сумме 200 000 рублей", — говорится в определении суда.