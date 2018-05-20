С хабаровского «Амура» взыскали 132 млн рублей

С хабаровского хоккейного клуба "Амур" региональный суд взыскал 131,796 миллиона рублей в пользу крупной промышленной компании, сообщает "Советский спорт".
"Взыскать с некоммерческого партнерства "Хоккейный клуб "Амур" основной долг в сумме 94 572 000 рублей, проценты за пользование займом в сумме 37 223 938 рублей 46 коп. и расходы по уплате госпошлины в сумме 200 000 рублей", — говорится в определении суда.
Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с футбольного клуба ЦСКА порядка €1,48 млн по иску одного из московских банков.