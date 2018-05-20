Четыре хоккеиста пополнили Зал славы IIHF

Также Зал славы пополнили бывший судья и инспектор Боб Нэдин (Канада) и функционер Филип Лакарьер (Франция).

Кроме того, защитник сборной Дании Йеспер Дамгорд получил приз имени Ричарда Торриани за вклад в успехи национальной команды. Приз имени Поля Луака за службу международному хоккею достался Кирову Липману, который много лет возглавлял Федерацию хоккея Латвии.