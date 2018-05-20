Лехтинен: победа швейцарцев не будет сюрпризом

Лехтинен: победа швейцарцев в финале ЧМ по хоккею не будет сюрпризом

Победа сборной Швейцарии в чемпионате мира по хоккею не будет сюрпризом. Такое мнение журналистам высказал генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен

Финские хоккеисты стали первыми в группе В, но в четвертьфинале уступили швейцарцам со счетом 2:3. Сборная Швейцарии обыграла в полуфинале канадцев (3:2) и сыграет в финале против шведской команды в воскресенье.

"Для меня не будет сюрпризом, если швейцарцы сегодня выиграют. Здесь немало хороших команд и каждая может побить любую, — сказал Лехтинен. — Что касается нашего поражения, то мы разочарованы: у нас хорошая команда и игроки, мы знали, как нужно было действовать. Теперь будем работать над тем, чтобы создать команду к следующему году, и посмотрим, какие ребята могут соответствовать нынешнему уровню".

Лехтинен подтвердил, что он останется генеральным менеджером команды, а главного тренера сборной Лаури Марьямяки заменит Юкка Ялонен

Финал чемпионата мира по хоккею Швеция — Швейцария начнется в 21:15 мск.