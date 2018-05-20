Датский отель опроверг слухи о безумных тратах сборной РФ

В отеле сборной России опровергли информацию о водке и икре на 26 млн рублей

В датском отеле «Tivoli» опровергли информацию, распространённую финским изданием Iltalehti, о том, что сборная России во время чемпионата мира–2018 в их апартаментах потратила около 26 млн рублей на крепкие алкогольные напитки и икру.