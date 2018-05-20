Американцы «забронзовели»

Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Канада. 4:1

Сборная США по хоккею выиграла бронзовые медали чемпионата мира 2018 года. В матче за третье место, который прошел на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания), американцы со счетом 4:1 переиграли соседей по континенту — команду Канады.

За шесть минут до конца последней трети игры сборную США вывел вперед и в итоге принес ей победу Ник Бонино с передачи Патрика Кейна

За минуту до конца матча еще два американских гола забили Андерс Ли и Крис Крайдер.

Вратарь команды США Кейт Кинкейд провел встречу полностью, а канадец Кертис Макэлинни покидал створ, чтобы создать для своих полевых партнеров по команде численное преимущество.

Судьи удаляли канадцев со льда семь раз, чем, забрасывая шайбы, дважды пользовались американцы, которых удаляли лишь дважды.