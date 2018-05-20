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США разгромили Канаду
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США разгромили Канаду и стали третьими на чемпионате мира по хоккею 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сборная США разгромила команду Канады в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (27-я и 59-я минуты), Ник Бонино (54-я) и Андерс Ли (58-я). Канадцы сумели ответить результативным броском Марка-Эдуара Власича (39-я минута).
В финале, который пройдет позднее 20 мая, сыграют Швеция и Швейцария. Скандинавы будут защищать титул, который они завоевали в прошлом году.
В четвертьфинале турнира сборная Канады обыграла команду России со счетом 5:4. Решающая шайба была заброшена в овертайме.
После этого «кленовые листья» проиграли Швейцарии. Турнир проходит в Дании с 4 по 20 мая.
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