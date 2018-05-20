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Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Швейцария (20 мая, 21:15) 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
На «Роял Арене», что в столице Дании Копенгагене, стартовал заключительный матч чемпионата мира по хоккею 2018 года — финал между командами Швеции и Швейцарии.
Шведы и швейцарцы были соперниками и по группе А, которую первые выиграли, а вторые заняли лишь четвертое место — последнее, что позволяло выйти из нее.
В первом раунде плей-офф Швеция переиграла Латвию (3:2), а Швейцария — Финляндию (3:2). В полуфинале перед шведами пали американцы (6:0), а перед швейцарцами — канадцы (3:2).
Очная встреча команд на групповом этапе завершилась победой шведов, однако не слишком убедительной (5:3). Чем закончится сегодняшний матч, который принесет победителю золотые медали первенства мира, вы сможете узнать во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швеция: Филип Густавссон, Андерс Нильссон, Магнус Хелльберг.
Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.
Защитники
Швеция: Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Хампус Линдхольм, Оливер Экман-Ларссон, Маттиас Экхольм.
Швейцария: Рамон Унтерзандер, Рафаэль Диас, Йоэль Дженацци, Дин Кукан, Роман Йози, Мирко Мюллер, Михаэль Фора, Лукас Фрик.
Нападающие
Швеция: Элиас Петтерссон, Лиас Андерссон, Мика Зибанеджад, Виктор Арвидссон, Патрик Хернквист, Микаэль Баклунд, Якоб де ла Роуз, Адриан Кемпе, Магнус Пяаярви, Юхан Ларссон, Густав Нюквист, Филип Форсберг, Деннис Эверберг, Рикард Ракелль, Маттиас Янмарк.
Швейцария: Тимо Майер, Ноа Род, Свен Андригетто, Крис Бальтисбергер, Нино Нидеррайтер, Йоэль Вермин, Энцо Корви, Симон Мозер, Кевин Фиала, Гаэтан Хас, Дамьен Риа, Грегори Хофман, Рето Шеппи, Тристан Шервай.
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