Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Швейцария (20 мая, 21:15)

На «Роял Арене», что в столице Дании Копенгагене, стартовал заключительный матч чемпионата мира по хоккею 2018 года — финал между командами Швеции и Швейцарии.

Шведы и швейцарцы были соперниками и по группе А, которую первые выиграли, а вторые заняли лишь четвертое место — последнее, что позволяло выйти из нее.

В первом раунде плей-офф Швеция переиграла Латвию (3:2), а Швейцария — Финляндию (3:2). В полуфинале перед шведами пали американцы (6:0), а перед швейцарцами — канадцы (3:2).

Очная встреча команд на групповом этапе завершилась победой шведов, однако не слишком убедительной (5:3). Чем закончится сегодняшний матч, который принесет победителю золотые медали первенства мира, вы сможете узнать во время прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.

Защитники

Нападающие