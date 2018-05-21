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Швеция выиграла чемпионат мира
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Швейцария. 3:2 Б 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Хоккейная сборная Швеции стала чемпионом мира 2018 года, переиграв в финале, который только что завершился на льду «Роял Арены» (Копенгаген, Дания), команду Швейцарии (3:2 по буллитам).
Первый период игры завершился со счетом 1:1: на 17-й минуте шайбу забросил швейцарец Нино Нидеррайтер с передач Романа Йози и Кевина Фиала, а через 90 секунд швед Густав Нюквист с паса Маттиаса Экхольма сравнял счет. Оба гола были забиты в равных составах.
Вторая треть матча завершилась с тем же счетом: первым на 23-й минуте забил швейцарец Тимо Майер, получивший шайбу от Энцо Корви и Романа Йози. Лишь 10 минут спустя шведы смогли выровнять положение. Сделал это в большинстве Мика Зибанеджад с паса Оливера Экман-Ларссона.
В последней трети игры команды голов не забили, так же как и в овертайме. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались шведы.
Вратари обеих сборных — швед Андерс Нильссон и швейцарец Леонардо Дженони — провели полный матч.
Отсудил финал в качестве одного из двух главных арбитров россиянин Роман Гофман. В том числе он принимал решения об удалении двух шведов и пятерых швейцарцев.
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