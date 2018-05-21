Сборная России по хоккею опустилась в рейтинге IIHF

Сборная России по хоккею опустилась на третье место в рейтинге IIHF

В обновлённом списке сборная России, завершившая выступление на ЧМ на стадии четвертьфинала опустилась на третье место. В активе российской команды 3930 очков.

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