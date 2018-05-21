Сборная России по хоккею опустилась в рейтинге IIHF

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала обновлённый после чемпионата мира 2018 года в Дании рейтинг национальных команд.
В обновлённом списке сборная России, завершившая выступление на ЧМ на стадии четвертьфинала опустилась на третье место. В активе российской команды 3930 очков.
На второе место поднялась сборная Швеции, защитившая титул чемпионов мира — 3945 баллов.
Национальная команда Канады с 3990 очками осталась лидером рейтинга не смотря на поражение в матче за третье место от американцев, которые поднялись на четвёртое место (3765), опередив Финляндию (3765) и Чехию (3690).
Ранее сообщалось, что нападающий сборной США Патрик Кейн признан самым ценным игроком ЧМ по хоккею.