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Почему Швеция выиграла ЧМ по хоккею
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Почему Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов в беседе с НСН рассказал, почему Швеция выиграла чемпионат мира по хоккею.
«На сегодняшний день команда Швеции была сильнее всех. Это по игре и по результату. Их отличает координационная игра, нацеленность на ворота, хорошо играют меньшинство-большинство и хорошо играл вратарь», — заявил он.
По его словам, шведы довольно дисциплинировано играют и в обороне.
Как отметил Михайлов, на этом чемпионате сборная Швеции была действительно сильнее всех и по составу, и по игровому мастерству.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею опустилась на третье место в рейтинге IIHF.
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