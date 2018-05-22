Ещё
Названы соперники сборной России на ЧМ-2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

Финалисты ЧМ-2018 стали соперниками сборной России по хоккею на следующем первенстве мира в Словакии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сборная России по хоккею узнала своих соперников по групповому этапу на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Россиянам достались финалисты прошедшего ЧМ —Швеция и Швейцария, а также команды Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Матчи группы B пройдут в Братиславе, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).
В группе А, матчи которой пройдут в Кошице, сыграют команды Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал национальную команду по хоккею за вылет из элитного дивизиона чемпионата мира.
RT на русском: последние новости
Третьяк подвёл итоги сезона для сборной России по хоккею СМИ: Сборная России по хоккею на ЧМ-2018 потратила €350 тысяч на алкоголь и икру Голкипер «Вашингтона» Холтби признан первой звездой дня в НХЛ
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ представил новую банкноту146
Не пустим в Россию британских дебоширов
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие103
России пригрозили третьей мировой373
Кабаева оголилась на важном мероприятии116
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
00:57
Семин предрек провал сборной России на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение