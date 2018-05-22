Названы соперники сборной России на ЧМ-2019

Финалисты ЧМ-2018 стали соперниками сборной России по хоккею на следующем первенстве мира в Словакии

Сборная России по хоккею узнала своих соперников по групповому этапу на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

Россиянам достались финалисты прошедшего ЧМ —Швеция и Швейцария, а также команды Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Матчи группы B пройдут в Братиславе, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

В группе А, матчи которой пройдут в Кошице, сыграют команды Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.