Ягру не дали завершить карьеру в России

Легендарному чешскому хоккеисту не дали завершить карьеру в России

Чешский нападающи Яромир Ягр не смог подписать контракт с омским "Авангардом" на один матч, для того, чтобы завершить карьеру хоккеиста.

"Была мысль пригласить Ягра в Омск, чтобы торжественно завершил карьеру в "Авангарде", но КХЛ сейчас это запретила. Видел пункт на эту тему, что нельзя привлекать игроков на один матч, так что вопрос снят", — сообщил президент омского клуба Максим Сушинский в интервью "РИА Новости".

На счету 46-летнего чешского хоккеиста 1733 игр в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в которых он набрал 1921 очков. По количеству матчей Ягр занимает третье место за всю историю лиги.

Ранее Ягр вошел в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (ИИХФ).