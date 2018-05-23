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Ягру не дали завершить карьеру в России
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Легендарному чешскому хоккеисту не дали завершить карьеру в России 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Чешский нападающи Яромир Ягр не смог подписать контракт с омским "Авангардом" на один матч, для того, чтобы завершить карьеру хоккеиста.
"Была мысль пригласить Ягра в Омск, чтобы торжественно завершил карьеру в "Авангарде", но КХЛ сейчас это запретила. Видел пункт на эту тему, что нельзя привлекать игроков на один матч, так что вопрос снят", — сообщил президент омского клуба Максим Сушинский в интервью "РИА Новости".
На счету 46-летнего чешского хоккеиста 1733 игр в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в которых он набрал 1921 очков. По количеству матчей Ягр занимает третье место за всю историю лиги.
Ранее Ягр вошел в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея (ИИХФ).
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