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Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ
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Вратарь «Вашингтона» Холтби признан первой звездой дня в НХЛ 

ТАСС 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби назван первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В ночь на вторник "Вашингтон" дома обыграл "Тампу" со счетом 3:0 в 1/2 финала плей-офф (счет в серии — 3-3). Холтби отразил все 24 броска по своим воротам. Он стал вторым вратарем в истории "Кэпиталз", отыгравшим на ноль в матче, который мог стать последним в серии для его команды. Первым был Семен Варламов в 2009 году.
Второй звездой стал форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши, оформивший дубль. Он впервые отличился в серии финала конференции. Третьей звездой назвали еще одного автора шайбы — нападающего Деванте Смит-Пелли.
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