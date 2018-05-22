Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

Голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби назван первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В ночь на вторник "Вашингтон" дома обыграл "Тампу" со счетом 3:0 в 1/2 финала плей-офф (счет в серии — 3-3). Холтби отразил все 24 броска по своим воротам. Он стал вторым вратарем в истории "Кэпиталз", отыгравшим на ноль в матче, который мог стать последним в серии для его команды. Первым был Семен Варламов в 2009 году.
Второй звездой стал форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши, оформивший дубль. Он впервые отличился в серии финала конференции. Третьей звездой назвали еще одного автора шайбы — нападающего Деванте Смит-Пелли.